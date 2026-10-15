MONTEROTONDO – Valentina Mira presenta il libro “Tutto il furore”

Domenica 18 ottobre, a Monterotondo, alla libreria Ubik, alle ore 17, ci sarà la presentazione di “Tutto il furore”, il nuovo libro di Valentina Mira, pubblicato da Feltrinelli, in dialogo con Lorenzo Di Paolo.

Ci sono libri che non si limitano a raccontare una storia, ma ci invitano a guardare più a fondo le contraddizioni del presente.

È il caso di “Tutto il furore” di Valentina Mira, che dopo “Dalla stessa parte mi troverai” conferma una scrittura capace di affrontare temi difficili senza rinunciare alla complessità.

Valentina Mira dà voce alle ferite della società, alle fragilità e alle disuguaglianze, senza cercare risposte facili né impartire lezioni. La sua è una letteratura che interroga, mette in discussione e ricorda quanto sia importante non voltarsi dall’altra parte.

Una riconferma per la scrittura e per quella sensibilità civile che sa farsi ascoltare senza alzare la voce.

Un pensiero va anche a Franco Di Mare, al quale l’autrice dedica il libro, nel segno di una storia che merita di essere ricordata e condivisa.

Perché certi libri meritano di essere letti, ma anche raccontati e ascoltati insieme.

È così che la letteratura diventa occasione di confronto e strumento per comprendere meglio il mondo in cui viviamo.