FIANO ROMANO – Nuovo complesso parrocchiale, 330 mila euro per il parcheggio

A Fiano Romano procedono i lavori per la costruzione del nuovo Complesso parrocchiale dedicato a Cristo Nostra Pasqua in Via Tiberina, in un’area compresa tra via del Capocroce e via San Lorenzo.

Ora l’amministrazione comunale è pronta a realizzare il parcheggio a servizio del Centro religioso.

Lo stabilisce la determina numero 719 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata martedì 13 ottobre dal dirigente dell’Ufficio Tecnico Giancarlo Curcio.

Con l’atto viene stanziata la somma complessiva di progetto pari a 330 mila euro dedicato ai Lavori di realizzazione del parcheggio pubblico a servizio del nuovo centro parrocchiale in via Tiberina.

L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Fiano Romano Mattia Gianfelice

“I lavori del parcheggio – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Gianfelice – saranno ultimati nel 2027.

Si tratta di un’opera pubblica inserita in una zona che sarà interessata da una serie di migliorie, come la rotatoria rientrante nell’ambito del progetto regionale “Viabilità di Gronda Tiberina” per decongestionare il traffico pesante dalle aree produttive e mettere in sicurezza l’incrocio”.

La posa della prima pietra del nuovo complesso parrocchiale di Fiano Romano

Vale la pena ricordare che la prima pietra del nuovo complesso parrocchiale di Fiano Romano è stata deposta il 13 ottobre 2024 alla presenza del sindaco Davide Santonastaso e del Vescovo della Diocesi di Civita Castellana Marco Salvi, oltre ad altre autorità civili, religiose e militari.

Il progetto è di “Studio Alfa Architetti Associati” e prevede la realizzazione di un insieme composto da chiesa dedicata a Cristo Nostra Pasqua, casa canonica e locali per il ministero pastorale per un importo lavori complessivo pari a circa 6 milioni di euro.

I lavori sono affidati all’impresa EGR Edilizia Riunita.