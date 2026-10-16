REGIONE LAZIO – Over 70 e studenti under 26 con Metrebus Lazio viaggiano gratis sulle Udr

Sono attive le agevolazioni introdotte dalla Regione Lazio per far viaggiare gratis sulle Unità di Rete (UDR) i residenti over 70 e gli studenti under 26 titolari di abbonamento Metrebus Lazio Studenti.

L’attivazione di questa iniziativa è stata possibile grazie alla Regione Lazio che ha stanziato 3 milioni di euro per l’anno scolastico 2026-2027. La misura riveste carattere straordinario, sperimentale e temporaneo ed è finalizzata ad accompagnare le famiglie e gli studenti nella fase di assestamento e riorganizzazione dei servizi conseguente al passaggio dal precedente assetto dei servizi al sistema delle Unità di Rete.

L’attivazione del servizio sarà possibile nell’ambito di una singola UdR, individuata in quella presso la quale il beneficiario effettua il primo utilizzo del titolo Metrebus Lazio Studenti, mediante emissione di apposito titolo speciale gratuito associato al codice fiscale del beneficiario.

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

Agevolazione Studenti Under 26 (A.S. 2026-2027)

* ​A chi è rivolta: Agli studenti in possesso di un abbonamento Metrebus Lazio Under 26.

* ​Come funziona: I possessori del titolo potranno viaggiare sui mezzi delle UdR.

* ​Modalità di attivazione: È possibile richiedere l’integrazione del nuovo abbonamento Studenti UDR compilando l’apposito modulo sul portale Cotral all’indirizzo https://ecommerce.cotralspa.it/cotral_richiesta_udr/ inserendo i propri dati personali, l’indirizzo e-mail e il numero della Metrebus Card.

* ​Convalida e utilizzo: Una volta ricevuta la conferma e la ricevuta via e-mail, sarà possibile viaggiare sui mezzi validando la propria tessera sanitaria ai varchi.

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Agevolazione Over 70

* ​A chi è rivolta: Ai residenti nel Lazio con più di 70 anni in possesso dell’autorizzazione alla libera circolazione/titolo gratuito Metrebus Lazio.

* ​Modalità di fruizione: Gli aventi diritto sono automaticamente abilitati a viaggiare su tutte le UdR semplicemente convalidando la propria tessera sanitaria.

* ​Per chi è già titolare della vecchia tessera Cotral o di un’agevolazione ottenuta nel 2026: Non è richiesto alcun adempimento, il perimetro di validità è stato esteso in automatico.

* ​Per i nuovi richiedenti: Sarà sufficiente seguire la procedura standard descritta sul sito di Cotral S.p.A.