GUIDONIA – “Montecelio nello sguardo di Escher”: convegno nella biblioteca comunale

Un viaggio tra arte, storia, letteratura e trasformazioni urbane per riscoprire il fascino di Montecelio attraverso gli occhi di uno dei più grandi artisti del Novecento.

È questo il tema del convegno di studi “Montecelio, lo sguardo di Escher. Arte, letteratura, memoria e architettura di un paesaggio che resiste al tempo”, organizzato dal Rotary Club Guidonia Montecelio e dall’Inner Wheel Guidonia Montecelio, in programma giovedì 22 ottobre alle ore 17.30 presso la Biblioteca Comunale di Guidonia, intitolata a Paul Harris, fondatore del Rotary International.

L’iniziativa prende spunto dal celebre soggiorno che Maurits Cornelis Escher effettuò a Montecelio nel 1924, esperienza che lasciò una profonda traccia nella sua produzione artistica.

Le vedute del borgo medievale, le sue architetture e il rapporto armonico tra paesaggio e insediamento urbano divennero infatti fonte di ispirazione per alcune delle opere che contribuirono alla fama internazionale dell’artista olandese.

Prima dell’inizio del convegno sarà celebrato un momento particolarmente significativo per la comunità rotariana e cittadina: la scopertura della targa restaurata dedicata a Paul Harris, collocata presso la Biblioteca Comunale che porta il nome del fondatore del Rotary International, a testimonianza dei valori di servizio, amicizia e promozione culturale che il Rotary continua a diffondere nel territorio.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del Presidente del Rotary Club Guidonia Montecelio, Alberto Irti.

Il programma scientifico del convegno prevede gli interventi di:

Antonio Capitano , con la relazione “Escher a Montecelio: arte, letteratura e memoria di un paesaggio” ;

, con la relazione ; Alfonso Masini , con l’intervento “Montecelio, dalla memoria alla contemporaneità” ;

, con l’intervento ; Patrizia Pollice, con la relazione “La forma di Montecelio: architettura, urbanistica e mutamenti”.

Attraverso il contributo di studiosi ed esperti, il convegno offrirà un’occasione di approfondimento sul valore culturale, storico e identitario di Montecelio, evidenziando come il patrimonio materiale e immateriale del territorio continui a rappresentare una risorsa fondamentale per comprendere il passato e progettare il futuro.

L’evento è aperto alla cittadinanza, agli studiosi, agli appassionati d’arte e a quanti desiderano conoscere più da vicino il legame tra il celebre artista olandese e uno dei borghi più suggestivi del Lazio.

Al termine dell’incontro seguirà un brindisi augurale.