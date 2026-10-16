GUIDONIA – “Montecelio nello sguardo di Escher”: convegno nella biblioteca comunale

Cultura, Tiburno Quotidiano /

Evento promosso dal Rotary Club e dall’Inner Wheel di Guidonia Montecelio

Un viaggio tra arte, storia, letteratura e trasformazioni urbane per riscoprire il fascino di Montecelio attraverso gli occhi di uno dei più grandi artisti del Novecento.

È questo il tema del convegno di studi “Montecelio, lo sguardo di Escher. Arte, letteratura, memoria e architettura di un paesaggio che resiste al tempo”, organizzato dal Rotary Club Guidonia Montecelio e dall’Inner Wheel Guidonia Montecelio, in programma giovedì 22 ottobre alle ore 17.30 presso la Biblioteca Comunale di Guidonia, intitolata a Paul Harris, fondatore del Rotary International.

L’iniziativa prende spunto dal celebre soggiorno che Maurits Cornelis Escher effettuò a Montecelio nel 1924, esperienza che lasciò una profonda traccia nella sua produzione artistica.

Le vedute del borgo medievale, le sue architetture e il rapporto armonico tra paesaggio e insediamento urbano divennero infatti fonte di ispirazione per alcune delle opere che contribuirono alla fama internazionale dell’artista olandese.

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Prima dell’inizio del convegno sarà celebrato un momento particolarmente significativo per la comunità rotariana e cittadina: la scopertura della targa restaurata dedicata a Paul Harris, collocata presso la Biblioteca Comunale che porta il nome del fondatore del Rotary International, a testimonianza dei valori di servizio, amicizia e promozione culturale che il Rotary continua a diffondere nel territorio.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del Presidente del Rotary Club Guidonia Montecelio, Alberto Irti.

Il programma scientifico del convegno prevede gli interventi di:

  • Antonio Capitano, con la relazione “Escher a Montecelio: arte, letteratura e memoria di un paesaggio”; 
  • Alfonso Masini, con l’intervento “Montecelio, dalla memoria alla contemporaneità”; 
  • Patrizia Pollice, con la relazione “La forma di Montecelio: architettura, urbanistica e mutamenti”. 
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Attraverso il contributo di studiosi ed esperti, il convegno offrirà un’occasione di approfondimento sul valore culturale, storico e identitario di Montecelio, evidenziando come il patrimonio materiale e immateriale del territorio continui a rappresentare una risorsa fondamentale per comprendere il passato e progettare il futuro.

L’evento è aperto alla cittadinanza, agli studiosi, agli appassionati d’arte e a quanti desiderano conoscere più da vicino il legame tra il celebre artista olandese e uno dei borghi più suggestivi del Lazio.

Al termine dell’incontro seguirà un brindisi augurale.

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