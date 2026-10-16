TIVOLI – “Istituto Rosmini, otto nuovi docenti e nessun rischio dissesto”

In riferimento all’articolo TIVOLI – “Al Centro di Formazione lezioni ridotte e docenti assunti in ritardo”, il sindaco interrogato, da Antonio Manna, Amministratore Unico di Tivoli Forma, riceviamo e pubblichiamo:

«La ricognizione che abbiamo avviato sulle procedure di reclutamento ha fatto emergere situazioni che richiedevano un intervento. In diversi casi si continuava a ricorrere a lavoratori che avevano già superato i 24 mesi di contratti a termine.

La validità biennale di una graduatoria non significa che si possano rinnovare senza limiti i contratti di lavoro. Il 𝐃.𝐋𝐠𝐬. 𝟖𝟏/𝟐𝟎𝟏𝟓 stabilisce regole precise e il loro mancato rispetto espone la società a contenziosi e conseguenze economiche. Per questo abbiamo deciso di interrompere le modalità di chiamata che presentavano criticità.

Una scelta compiuta proprio per tutelare Tivoli Forma, i lavoratori e le risorse pubbliche. Esattamente il contrario di quanto ci viene contestato.

L’ingresso dell’Istituto d’Istruzione e Formazione Professionale “Antonio Rosmini” di Tivoli

La società sta procedendo al reclutamento dei formatori nel rispetto dei requisiti previsti. Nei prossimi giorni è attesa la formalizzazione degli incarichi per otto nuovi docenti, tra le cui discipline figurano matematica, italiano, scienze, informatica ed educazione fisica. Parallelamente, è stata avviata un’interlocuzione con 𝐥‘𝐈𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐋𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 per individuare le modalità più appropriate di copertura delle ulteriori posizioni necessarie.

Attualmente le lezioni sono organizzate su due turni, dalle 8 alle 11 e dalle 11 alle 14, con tre ore di attività per ciascun turno. Già dal 2024, secondo il Regolamento per il controllo analogo delle società partecipate del Comune di Tivoli, avrebbero dovuto essere comunicati il fabbisogno di personale e la programmazione della spesa, unitamente a un bilancio di previsione.

𝐋𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐬𝐢𝐦𝐚 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐢𝐦𝐚𝐧𝐚, 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚, 𝐓𝐢𝐯𝐨𝐥𝐢 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫à 𝐢𝐥 𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞.

Vogliamo rassicurare le famiglie: siamo consapevoli dei disagi di questa fase e stiamo lavorando per completare l’organico e ripristinare il pieno svolgimento delle lezioni.

La nostra priorità è garantire un 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐨, con tempi e modalità adeguati all’acquisizione delle competenze previste. Il rispetto delle regole non è un ostacolo alla qualità della didattica, ma una condizione indispensabile per assicurarla nel tempo.

Non esiste alcun rischio finanziario.

Anzi, Tivoli Forma sta attraversando una fase positiva, con iscrizioni in crescita, rapporti costruttivi con la Regione per i finanziamenti e retribuzioni regolarmente corrisposte ai lavoratori, a differenza del passato dove anche per 4 mesi non sono stati corrisposti ai dipendenti i rispettivi emolumenti.

Stiamo portando avanti una politica di contenimento dei costi inutili e di utilizzo responsabile delle risorse.

Tra gli interventi di razionalizzazione figura il 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐩𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐢 𝐩𝐥𝐮𝐫𝐢𝐞𝐧𝐧𝐚𝐥𝐢 iscritti al Bilancio che la società vanta da anni ed è in programma l’interruzione di un contratto per il noleggio di circa 15 telefoni aziendali, che comportava una spesa di 10mila euro all’anno complessivi.

Per l’anno formativo 2026/2027, Tivoli Forma registra quasi 𝟐𝟎𝟎 𝐢𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐭𝐢 𝐢𝐧 𝐩𝐢ù rispetto all’anno precedente, raggiungendo complessivamente 𝟏.𝟎𝟒𝟓 𝐚𝐥𝐥𝐢𝐞𝐯𝐢 nelle proprie attività formative. Desidero ringraziare anche i docenti e tutto il personale di Tivoli Forma per l’impegno quotidiano, così come le famiglie e gli studenti che continuano a riporre fiducia nella nostra scuola.

Stiamo lavorando anche per ampliare l’offerta formativa, con alcune nuove attività didattiche nei percorsi esistenti, il potenziamento dei laboratori e nuovi progetti dedicati al teatro e alla comunicazione.

Ho accettato questo incarico a titolo gratuito, mettendo a disposizione di Tivoli Forma l’esperienza maturata nell’amministrazione scolastica. Sono in pensione e ho scelto di dedicare le mie competenze a una realtà che svolge una funzione fondamentale per il territorio.

Ogni decisione assunta è stata condivisa attraverso incontri istituzionali e ringrazio il Sindaco e l’Amministrazione comunale per la fiducia accordatami.

Il mio obiettivo non è soltanto affrontare le criticità organizzative, ma rendere sempre più ricca e qualificata l’offerta formativa. Vogliamo una scuola che funzioni, che rispetti le regole e che offra un servizio di qualità alle famiglie.

Le procedure trasparenti non sono un ostacolo alla didattica: sono una garanzia per il futuro della scuola».