TIVOLI – Scippatore in azione: paura nel Centro storico

Una rapina consumata e una tentata.

E’ il bilancio provvisorio della scorribanda di un balordo che da giorni semina il panico nel Centro storico di Tivoli.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’ultimo tentativo di scippo è stato messo a segno ieri, giovedì 15 ottobre.

Nel Centro storico di Tivoli due scippi nel giro di dieci giorni

Nel mirino è finito un passante che è stato aggredito in via del Trevio, ma che è riuscito a reagire evitando di essere derubato e mettendo in fuga lo scippatore.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte, domenica 4 ottobre ad essere scippata della catenina è stata una turista tedesca sorpresa da un bandito solitario nei pressi di piazza Campitelli davanti alla chiesa dell’Annunziata.

Su entrambe i casi indagano gli investigatori del Commissariato di Tivoli.

Vale la pena ricordare che all’alba di martedì 13 ottobre un bandito solitario ha fatto razzia di monete all’interno di “Nami Sushi Restaurant”, il locale inaugurato il 29 dicembre 2025 a largo Sant’Angelo 2, al Centro di Tivoli (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’ingresso di “Nami Sushi Restaurant”, il locale a largo Sant’Angelo 2, al Centro di Tivoli

Il balordo è entrato in azione verso l’una e 45 della notte.

Pantaloni fantasia, una felpa a quadri bianchi e neri, il volto travisato dal cappuccio, l’uomo ha abbattuto a calci la vetrata d’ingresso del ristorante giapponese.

La vetrata della porta d’ingresso in frantumi

A quel punto, ha fatto irruzione arraffando il salvadanaio contenente le mance e una busta contenente numerose monte da 10 e 20 centesimi e da uno e 2 euro, per un valore complessivo di circa 500 euro.

Poi la fuga lungo via Quintilio Varo in direzione Quintiliolo, favorito dal buio della notte.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Tivoli.