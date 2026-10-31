GUIDONIA – La Croce Rossa Italiana gestirà il servizio 118 per i prossimi tre anni

Dal primo novembre il Comitato della Croce Rossa Italiana di Guidonia Montecelio gestirà la Postazione del Servizio 118.
La sede della Croce Rossa Italiana di Guidonia Montecelio
Il Comitato locale della Città dell’Aria si è aggiudicato la gara comparativa tra Enti del terzo settore bandita da Ares 118 per la stipula della convenzione in base alla quale l’associazione di volontariato continuerà a effettuare gli interventi di primo soccorso per i prossimi tre anni più due anni eventualmente rinnovabili.
Si tratta di un servizio che il Comitato della Croce Rossa Italiana di Guidonia Montecelio gestisce dal primo ottobre 2020.