MONTELEONE SABINO – Alla Sagra della Bruschetta venti metri di pane e olio appena franto

Venti metri di pane, olio appena franto e una leggenda che parla persino di un drago! Nel borgo millenario di Monteleone Sabino la bruschetta è una cosa seria.
Talmente seria che le hanno dedicato una festa!
Domenica 15 novembre 2026, nel cuore della Sabina reatina, torna la Sagra della Bruschetta, un appuntamento che celebra uno dei tesori più preziosi di questo territorio: l’olio extravergine d’oliva.
E qui bastano tre ingredienti per fare la felicità: pane abbrustolito, olio nuovo e un pizzico di sale.
La vera curiosità è il filone di pane lungo ben 20 metri, protagonista della tradizionale sfilata che culmina con la distribuzione gratuita delle bruschette condite con l’olio nuovo della Sabina.
Non mancano vino novello e piatti della cucina tradizionale, da gustare nell’atmosfera di un borgo che sembra fatto apposta per le passeggiate autunnali.
Monteleone Sabino nasconde anche una storia sorprendente!
L’antica Trebula Mutuesca conserva testimonianze romane, tra cui un anfiteatro, e il suggestivo Santuario di Santa Vittoria.
Secondo la leggenda, proprio Santa Vittoria avrebbe scacciato un terribile drago che terrorizzava gli abitanti, nascosto in una grotta.
Una storia tramandata nei secoli che rende ancora più affascinante questo piccolo angolo di Sabina.