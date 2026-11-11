TIVOLI – Violenza di genere, alla Chiesa di San Michele arrivano gli “Specchi del Controllo”

dì Francesca Romana Severini

Si terrà venerdì 20 novembre alle ore 18:30, presso la Chiesa di San Michele a Tivoli, l’evento speciale dedicato alla violenza di genere.

Promossa dall’Associazione Culturale San Michele, l’iniziativa, descritta come :”non una semplice conferenza, ma un percorso immersivo”, prevede anche l’installazione artistica, all’interno della struttura, degli “Specchi del Controllo”.

Specchi vintage, sui quali sono incise in rosso frasi e messaggi forti, purtroppo ancora attuali, che si fanno portatori di una denuncia e spingono l’osservatore a immedesimarsi nella vita di chi ogni giorno subisce vessazioni, abusi e umiliazioni.

Una mostra che sottolinea soprattutto la sofferenza che si cela dietro chi, guardandosi in quello specchio, non vede ciò che realmente è, ma finisce per rappresentarsi attraverso le parole che le vengono rivolte.

E così, in qualche modo, quello stesso riflesso diventa testimonianza del messaggio più grande: nessuno può ingabbiarti.

<<Si tratta di un evento che nasce all’interno del nostro progetto Rivoluzione Gentile, perché oggi la vera rivoluzione è saper ascoltare.La violenza non nasce sempre all’improvviso: spesso manda segnali e imparare a riconoscerli può fare la differenza. È proprio questa la consapevolezza che vogliamo contribuire a diffondere, invitando tutti a partecipare, ascoltare e confrontarsi. Lo faremo, come da nostra consuetudine, attraverso l’arte, la musica e la creazione di momenti di condivisione. Perché rompere il silenzio è una responsabilità che riguarda tutti noi>> dichiara l’avvocata Elisabetta Gentile, presidente dell’Associazione Culturale San Michele.

Un impegno che l’Associazione rinnova ancora una volta, mettendosi al fianco dei più fragili e accendendo i riflettori sulle persone, sui loro diritti, sulla loro dignità e su tutti coloro che, per un tratto di strada o per tutta la vita, si sono sentiti gli ultimi degli ultimi.Proprio per questo, nel mese dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, l’evento di venerdì rappresenta un’importante occasione per riflettere, prendere coscienza e imparare a non voltarsi dall’altra parte.