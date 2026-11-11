SUBIACO – Sci di fondo e skiroll, dieci atleti sublacensi selezionati per la Nazionale

Sta per prendere il via, parallelamente a quella dello sci alpino, la stagione dello sci di fondo e gli atleti laziali scaldano i muscoli in vista dello start ufficiale.

In questi giorni è stata resa nota la squadra ufficiale di fondo e skiroll del Comitato Regionale Lazio – Sardegna.

La Winter Sport Subiaco annuncia che sono stati selezionati complessivamente dieci tesserati, quattro atleti e sei atlete: Luna Daruni Ciaffi, Sara Di Fusco, Greta Panzini, Andrea Di Pasquali e Giacomo Miaci per la categoria “Ragazzi”, Vittoria Abbafati, Gaia Panzini e Sara Proietti Cignitti tra gli “Allievi” e gli “Aspiranti” Giacomo Orlandi e Giulia Semproni.

In attesa dell’arrivo della sospirata coltre bianca la giovane pattuglia sublacense si allena con gli skiroll sulle strade di Subiaco e dintorni.

Ma un primo assaggio sui tracciati innevati c’è già stato nella prima settimana di novembre per il team laziale che si è allenata a Santa Caterina Valfurva, la rinomata località valtellinese, che grazie ad un progetto innovativo, ha potuto offrire la pista “Valtellina” perfettamente preparata per ospitare il raduno riservato ai giovani fondisti del Centro – Sud e che negli stessi giorni ha ospitato anche il collegiale della Nazionale Italiana Juniores e del gruppo degli Atleti di Interesse Nazionale (AIN).

Otto gli sciatori laziali che sono stati seguiti e monitorati dal tecnico federale Tommaso Tamburro allenatore della Nazionale Italiana di skiroll e responsabile dello Sci di Fondo del Centro – Sud della FISI.

Un’ esperienza indubbiamente formativa, i ragazzi hanno lavorato sodo mostrando grande dedizione e voglia di migliorarsi grazie anche alle splendide condizioni meteo e alla pista preparata veramente bene, considerando il periodo.

Il fondo laziale si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione forte di un titolo italiano “Allieve” conquistato da Sara Proietti Cignitti nella gara sprint a tecnica libera al suo primo anno nella categoria.

“ Siamo certi – ha sottolineato Marco Verdecchia da poco nominato Direttore Sportivo del CLS – che anche quest’anno le aspettative non andranno deluse e che centreremo nel fondo risultati importanti. Siamo davvero soddisfatti, soprattutto, per la crescita complessiva della specialità nella nostra regione”.