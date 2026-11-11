FONTE NUOVA – Allarme bomba, domani scuole aperte

Il Comune di Fonte Nuova informa che, a seguito dell’allarme bomba che ha interessato nella giornata di oggi alcuni istituti scolastici del territorio, sono state effettuate le opportune verifiche da parte delle Forze dell’Ordine.

Nel corso della giornata si è inoltre tenuto un incontro tra il Sindaco di Fonte Nuova, il Sindaco di Mentana, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Mentana e tutti i dirigenti scolastici, al fine di fare il punto della situazione e concordare una linea comune, anche per l’eventuale gestione futura di episodi analoghi.

Alla luce delle verifiche effettuate e del confronto tra le istituzioni coinvolte, domani, giovedì 12 novembre, le scuole saranno regolarmente aperte e le attività didattiche si svolgeranno normalmente.

Il Comune ringrazia le Forze dell’Ordine, i dirigenti scolastici e tutto il personale coinvolto per la collaborazione e la tempestività dimostrate.

Resta alta l’attenzione a tutela della sicurezza degli studenti, delle famiglie e dell’intera comunità scolastica.