TIVOLI – “Scuola senza docenti e direttore”: sos delle mamme degli alunni dell’Istituto “Rosmini”

Dai genitori degli studenti del Corso di Moda presso il Centro di Formazione Professionale “Tivoli Forma” di via Umbria a Villa Adriana riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta inviata ai seguenti rappresentanti istituzionali:

Il Centro di Formazione Professionale “Tivoli Forma” di via Umbria a Villa Adriana Il Centro di Formazione Professionale “Tivoli Forma” di via Umbria a Villa Adriana

Al Sindaco del Comune di Tivoli Dott. Marco Innocenzi

All’Assessore alle Partecipate del Comune di Tivoli Dott. Giorgio Strafonda

All’Assessore alla Formazione Dott. Vincenzo Tropiano

Al Segretario Comunale del Comune di Tivoli Dott. Francesco Rossi

Al Dirigente VII settore – servizio partecipate del Comune di Tivoli Dott. Riccardo Rapalli

All’ Amministratore Unico di Tivoli Forma Dott. Antonio Manna

Al Direttore Generale di Tivoli Forma Dott.ssa Federica Pucci

Al Revisore dei conti di Tivoli Forma Dott. Roberto Mercuri

All’ Organismo di Vigilanza di Tivoli Forma Avv. Michele De Stefano

Alle RSU di Tivoli Forma

Alle Organizzazioni sindacali regionali della Formazione Professionale

Al Direttore Regionale della Formazione Professionale Avv. Elisabetta Longo

All’Assessore alla Formazione della Regione Lazio On. Alessandro Calvi

A tutti i consiglieri comunali del Comune di Tivoli

Agli organi di informazione

L’Amministratore Unico di Tivoli Forma, Antonio Manna

“La scuola ha il dovere di mettere al centro gli studenti.

Non la burocrazia.

Noi genitori degli studenti del corso Moda di Tivoli Forma intendiamo manifestare pubblicamente la nostra profonda preoccupazione per la situazione organizzativa e didattica che sta caratterizzando l’attuale anno formativo.

A oltre un mese dall’inizio delle lezioni, i nostri figli si trovano ancora ad affrontare cambiamenti, assenze e incertezze che stanno compromettendo la necessaria continuità del loro percorso scolastico.

Docenti che avevano regolarmente preso servizio, avviato le lezioni e presentato i propri programmi didattici sono stati successivamente trasferiti presso altre sedi per ragioni organizzative e burocratiche.

A questo si aggiunge l’incertezza sulla possibilità che alcuni insegnanti possano accompagnare gli studenti fino alla conclusione del percorso formativo.

Non si tratta di semplici avvicendamenti di personale.

Si tratta di interrompere rapporti educativi costruiti nel tempo, spesso fondamentali per ragazzi che hanno bisogno di stabilità, ascolto e attenzione alle proprie esigenze individuali.

Tivoli Forma, negli anni, ha rappresentato per molti studenti molto più di un luogo di formazione professionale.

È stato un ambiente nel quale hanno trovato fiducia, comprensione, sostegno e la possibilità di valorizzare le proprie capacità. Gran parte di questo risultato è stato possibile grazie a insegnanti e figure educative che hanno saputo instaurare con i ragazzi relazioni autentiche e significative.

Per questo non possiamo considerare accettabile che tali rapporti vengano interrotti senza un’adeguata valutazione delle conseguenze sul benessere e sulla crescita degli studenti.

L’assenza del direttore Cherubini: viene meno un riferimento importante per la scuola

Tra gli aspetti che maggiormente ci preoccupano vi è l’assenza del direttore Cherubini, che negli anni precedenti, e fino allo scorso giugno, ha svolto il proprio incarico con serietà, competenza e grande disponibilità.

Il suo lavoro è stato apprezzato dalle famiglie e, soprattutto, dagli allievi, che hanno sempre riconosciuto in lui una figura presente, capace di ascoltare, affrontare le problematiche quotidiane e garantire un’organizzazione attenta alle esigenze della sede.

Non parliamo, quindi, di una semplice posizione nell’organigramma aziendale, ma di una figura che aveva saputo costruire un rapporto di fiducia con gli studenti e contribuire concretamente al buon funzionamento della scuola.

La sua assenza, in un momento già caratterizzato da numerose criticità, rappresenta un ulteriore e significativo elemento di disorientamento. Oggi le famiglie si trovano a non avere più quel riferimento gestionale e organizzativo che aveva garantito negli anni un rapporto diretto, una presenza costante e una gestione riconoscibile della sede.

Ci chiediamo quali siano le ragioni di questa assenza e perché non sia stato garantito un adeguato presidio direttivo in grado di assicurare la continuità organizzativa. Riteniamo che il lavoro svolto dal direttore Cherubini e il rapporto positivo costruito con gli studenti meritino attenzione e una valutazione seria da parte dei responsabili di Tivoli Forma e del Socio Unico.

Tutor, laboratori e insegnamento: altre criticità che non possono essere ignorate

Alle difficoltà già evidenziate si aggiunge il cambiamento di alcuni tutor, figure che per i nostri ragazzi non svolgono soltanto una funzione organizzativa, ma rappresentano importanti punti di riferimento sul piano educativo e relazionale.

Per questo motivo chiediamo che nella scelta di tali figure siano adeguatamente considerate, oltre alle competenze professionali, anche le capacità di ascolto, la sensibilità e l’empatia necessarie per lavorare con adolescenti che possono attraversare momenti di fragilità e difficoltà.

Preoccupa inoltre la mancata regolare attività didattica nel laboratorio di informatica, che interessa gli studenti dei diversi corsi, a causa della prolungata assenza del docente incaricato, senza che siano state individuate soluzioni alternative efficaci.

Analoghe difficoltà riguardano l’insegnamento di diritto. Si tratta di carenze formative che non possono essere lasciate irrisolte e che rischiano di penalizzare soprattutto gli studenti del terzo anno, chiamati ad affrontare l’esame conclusivo del percorso.

È responsabilità della struttura garantire che tutte le discipline previste siano regolarmente insegnate e che le ore eventualmente perse vengano recuperate, assicurando a ciascun allievo una preparazione adeguata.

Le nostre richieste alle istituzioni

Alla luce di quanto esposto, chiediamo al Comune di Tivoli, ai vertici di Tivoli Forma e alla Regione Lazio, ciascuno per le proprie competenze, di intervenire con urgenza per:

Fare chiarezza sulle ragioni dei cambiamenti organizzativi e didattici che hanno interessato la sede e sulle decisioni che hanno determinato l’allontanamento o il trasferimento di docenti e figure di riferimento.

Valutare attentamente la situazione relativa all’assenza del direttore Cherubini, tenendo conto del lavoro positivo svolto, dell’apprezzamento espresso dagli allievi e del ruolo che ha rappresentato per il buon funzionamento della sede, individuando una soluzione che restituisca agli studenti un riferimento direttivo stabile e presente.

Garantire la continuità didattica, evitando ulteriori trasferimenti e sostituzioni di insegnanti e consentendo, ove possibile e nel rispetto delle procedure previste, ai docenti che hanno già avviato il percorso con le classi di portarlo a termine.

Assicurare stabilità e qualità delle figure di tutor, valorizzando le competenze professionali e le capacità relazionali indispensabili per accompagnare adeguatamente gli studenti.

Ripristinare immediatamente la regolare attività del laboratorio di informatica e garantire la copertura dell’insegnamento di diritto, prevedendo le necessarie sostituzioni e il recupero delle lezioni non svolte.

Fornire alle famiglie informazioni chiare e trasparenti sulle criticità esistenti e sugli interventi che si intendono adottare per risolverle.

Convocare con urgenza un incontro con una rappresentanza dei genitori, affinché le problematiche segnalate possano essere affrontate direttamente e si possano individuare soluzioni concrete.

I nostri figli non possono pagare il prezzo delle disorganizzazioni

Vogliamo essere chiari: non chiediamo privilegi né trattamenti di favore. Chiediamo che ai nostri figli siano garantiti il diritto alla formazione, la continuità educativa, insegnanti presenti e figure di riferimento capaci di accompagnarli nel loro percorso di crescita.

Le esigenze burocratiche e organizzative di una struttura non possono prevalere sul benessere degli studenti, soprattutto quando si tratta di ragazzi che hanno bisogno di maggiore attenzione e stabilità.

Non possiamo accettare che una realtà che negli anni aveva saputo distinguersi per la qualità delle relazioni educative e per la professionalità delle persone che vi operavano perda improvvisamente quei riferimenti che ne avevano determinato il valore.

Non vorremmo essere costretti a valutare il trasferimento dei nostri figli presso altri istituti, ma non possiamo neppure escludere questa possibilità se non arriveranno risposte concrete e interventi tempestivi.

Il nostro auspicio è che Tivoli Forma possa tornare a essere la scuola che abbiamo conosciuto e scelto, un luogo nel quale i ragazzi siano messi realmente al centro delle decisioni e nel quale il lavoro e la professionalità di chi ha contribuito positivamente alla sua crescita vengano riconosciuti e valorizzati.

I nostri figli non hanno bisogno di una scuola che chieda loro di adattarsi continuamente alle proprie difficoltà organizzative. Hanno bisogno di una scuola capace di organizzarsi intorno alle loro esigenze.

Per queste ragioni attendiamo un riscontro scritto e la convocazione di un incontro urgente con i rappresentanti delle famiglie.

La serenità, la formazione e il futuro dei nostri ragazzi non possono più attendere.

I GENITORI DEGLI STUDENTI DEL CORSO MODA DI TIVOLI FORMA

Tatiana Panigi

Alessandro Amore

Eleonora De Bonis

Fabio Rossetti

Genoveva Yordanova Dimitrova

Marco Costantino

Alfonso Capuano

Gabriela Rodriguez Contreras

Simona Merlusca

Silvana Del Sonno

Ines Crocchianti

Mariana Radu

Sara Segna

Lilia Romanovschi

Arcara Manuela

Zigari Giuseppe

Ginger Caroline Morales Prada

Dina Volpe

Federico de Santis

Iole Marinucci

Daniele Petetti

Alessia Cappelletti