TIVOLI – Spacciatrice di crack arrestata dalla Polizia

Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti da parte della squadra anticrimine del Commissariato di Tivoli.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, domenica 15 novembre, nell’ambito di attività volte alla repressione dei reati in materia di stupefacenti nel territorio tiburtino, gli investigatori hanno tratto in arresto una cinquantenne gravemente indiziata del reato di detenzione ai fini di spaccio.

La sera del 2 novembre, durante un servizio di appostamento in abiti civili nel centro storico di Tivoli, gli investigatori del locale Commissariato hanno notato due donne, già note alle forze dell’ordine, muoversi con fare sospetto tra i vicoli del centro storico di Tivoli.

Le donne sono state seguite, e sotto l’abitazione di una di loro è stato visto un uomo entrare ed uscirne poco dopo con un involucro in mano, che repentinamente cedeva ad un altro giovane che lo attendeva in strada.

Fermato immediatamente dai poliziotti, l’acquirente ammetteva di aver appena acquistato due dosi di crack.

Ne seguiva una perquisizione domiciliare che dava esito positivo: all’interno dell’appartamento infatti venivano rinvenute 30 dosi di crack, 3 dosi di hashish, 160 euro in contanti e materiale per il confezionamento della sostanza, occultati all’interno di due cassette metalliche.

La donna veniva dunque arrestata in flagranza di reato e l’arresto veniva successivamente convalidato dal Gip del Tribunale di Tivoli.