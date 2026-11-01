TIVOLI – Due auto in fiamme: piromane o corto circuito?

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Intervento dei vigili del fuoco

Due auto in fiamme stamattina, domenica primo novembre, nel Centro di Tivoli.

A diffondere la notizia sono stati gli amministratori del gruppo Facebook “Sei di Tivoli se…”, che hanno postato un’immagine ritraente i resti delle carcasse delle vetture coinvolte.

Secondo le prime informazioni, l’incendio è divampato poco dopo le ore 7 in  Vicolo Aniene, la strada che collega via Empolitana e via Acquaregna e costeggia due plessi scolastici.

Le fiamme hanno distrutto una Lancia Ypsilon e una Peugeot 208 parcheggiata accanto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Villa Adriana che hanno evitato conseguenze più gravi.

L’esito dei rilievi consentirà di stabilire se il rogo è di origine colposa o dolosa, in quest’ultimo caso decisive potrebbero rivelarsi le telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

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