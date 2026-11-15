REGIONE LAZIO – Ristori ambientali per Comuni ospitanti o limitrofi a impianti rifiuti

È online sul Bur della Regione Lazio il bando che stanzia 9 milioni di euro di ristori ambientali da destinare ai Comuni che ospitano o sono a 500 metri di distanza dagli impianti di termovalorizzazione o smaltimento dei rifiuti.

L’obiettivo di questo intervento, deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al Ciclo dei Rifiuti, Fabrizio Ghera, è quello di garantire risorse a favore di proposte progettuali per la realizzazione di opere pubbliche di interesse locale nei comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di termovalorizzazione, discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi. Il contributo, a valere sul triennio 2026-2028, individua i criteri generali per gli interventi dovranno avere come finalità il riequilibrio territoriale e il miglioramento della qualità della vita della comunità locale.

La dotazione complessiva è pari a euro 9 milioni da ripartire in 1 milione per il 2026, e 4 mln per il 2027 e il 2028. Il bando stabilisce i criteri di valutazione per il punteggio. Fra questi, la tipologia impianto (Termovalorizzazione, discarica rifiuti pericolosi, discarica rifiuti non pericolosi); la capacità autorizzata (Oltre 200.000t; Inferiore o uguale 200.000 t); la rilevanza territoriale (se si tratta di servizio del fabbisogno regionale, servizio di più province, servizio prevalentemente provinciale); la coerenza con le finalità di riequilibrio territoriale e miglioramento della qualità della vita della comunità locale.

La procedura per la presentazione delle domande resterà aperta fino al 10 dicembre 2026.