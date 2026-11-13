POGGIO MIRTETO – Riapre il Museo Diocesano Sabino

Da sabato 14 novembre il Museo Diocesano Sabino di Poggio Mirteto riapre le proprie porte al pubblico con un nuovo allestimento e un rinnovato percorso espositivo, pensato per valorizzare un patrimonio artistico e religioso di grande pregio, testimonianza della storia, della cultura e della spiritualità dell’intero territorio sabino.

Una riapertura che rappresenta molto più di un semplice rinnovamento degli spazi museali: è un’occasione per restituire visibilità a opere che raccontano secoli di storia e che costituiscono una parte importante della memoria collettiva delle comunità locali.

Ospitato nello storico Palazzo Episcopale, antica residenza degli abati commendatari di Farfa, il Museo nasce nel 2000 per volontà di Mons. Lino Fumagalli, con l’obiettivo di raccogliere, conservare e valorizzare le testimonianze dell’arte sacra provenienti dalle chiese della Diocesi di Sabina-Poggio Mirteto.

Nel corso degli anni, la collezione si è arricchita attraverso il recupero di opere provenienti da numerosi edifici di culto del territorio, in particolare da chiese non più utilizzate o prive di adeguate condizioni di custodia.

Dipinti, sculture, manufatti lignei, oreficerie, reliquiari, paramenti e suppellettili liturgiche hanno così trovato nel Museo un luogo sicuro di conservazione, tutela e valorizzazione, sottraendosi ai rischi di dispersione, deterioramento e perdita.

Un patrimonio che non appartiene soltanto alla storia della Diocesi, ma che rappresenta un’eredità culturale condivisa, espressione dell’identità di tanti borghi e comunità della Sabina. Il nuovo allestimento, inserito nel progetto di ampliamento e valorizzazione degli spazi museali avviato nel 2024 per volontà di Monsignor Ernesto Mandara, presenta un percorso articolato in due sale e circa 150 opere, che attraversano un arco temporale compreso tra il XIV e il XIX secolo.

Tra le testimonianze più preziose figurano croci processionali in argento, tra cui una risalente al 1306, insieme a opere di importanti protagonisti della storia artistica locale, come Vincenzo Manenti e Girolamo Troppa.

Di particolare interesse anche la presenza di Plautilla Bricci, pittrice e architetta del Seicento, figura significativa dell’arte italiana, della quale il Museo conserva un prezioso stendardo processionale dipinto su entrambi i lati.

Le opere custodite raccontano non soltanto l’evoluzione dei linguaggi artistici e delle tecniche di lavorazione, ma anche la vita religiosa e sociale delle comunità, le tradizioni liturgiche, le devozioni popolari e i legami culturali che nel corso dei secoli hanno collegato la Sabina a Roma e ad altri importanti centri artistici dell’Italia centrale.

Il Museo Diocesano Sabino si configura, dunque, come molto più di uno spazio espositivo: è un luogo di memoria, un presidio di tutela e un punto di riferimento per la conservazione di beni che, pur provenendo da diverse località del territorio, trovano qui una casa comune e una nuova possibilità di essere conosciuti e apprezzati.

La sua missione è custodire per tramandare, proteggere per valorizzare, rendere accessibile un patrimonio che rischierebbe altrimenti di rimanere sconosciuto o lontano dalla fruizione pubblica.

La riapertura assume così un significato importante anche per la promozione culturale e turistica della Sabina, offrendo a cittadini, studiosi, appassionati e visitatori l’opportunità di avvicinarsi alla storia di un territorio attraverso le sue più significative testimonianze artistiche e spirituali.

Un invito a riscoprire le proprie radici e a riconoscere nell’arte un patrimonio vivo, capace di unire passato e presente e di raccontare l’identità di un’intera comunità.

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