PALOMBARA SABINA – Trekking Urbano: camminata alla riscoperta del Borgo medievale

di Angelo Gomelino

Giornata stupenda quella vissuta domenica scorsa, 8 novembre, dedicata al Trekking urbano che è stato organizzato dalle associazioni “La Terrazza dell’Infanzia e “La Palombella”.

Storia, cultura, condivisione, collaborazione e solidarietà sono i temi che l’hanno caratterizzata.

Ma qual è il significato e quali le finalità del Trekking?

Sopra e sotto, alcuni momenti del Trekking urbano a Palombara Sabina

Sono queste che, in una breve sintesi, sono state riprese dalla presentazione del progetto:

“Il trekking urbano a differenza degli abituali e strutturati circuiti turistici vuole essere una parentesi condivisa di scoperta e meraviglia del tessuto urbano di un luogo e delle dinamiche che lo hanno generato ed è per sua natura, socialmente più coinvolgente e aperto ai contributi dei partecipanti.

Esso è uno strumento essenziale per la comprensione sia del passato che del presente poiché da essi riemergono eventi storici, avvenimenti casuali o naturali, culti e tradizioni.

In questi termini il trekking urbano, oltre che suscitare una reazione emotiva, conduce a una riflessione sulle ragioni delle trasformazioni del luogo avvenute nel tempo e fa riemergere dall’oblio i singoli contributi umani che, sovrapponendosi, ne hanno definito la stratificazione dalla quale ne sono discesi finanche i caratteri vernacolari del patrimonio locale.

Al valore conoscitivo il trekking urbano associa quello di passeggiata sociale: un’occasione in cui il paesaggio urbano si fa sfondo ed è motivo d’incontro tra le persone.

L’apertura del progetto alle scuole locali ha fatto assumere a queste “passeggiate” la fisionomia di un vero e proprio laboratorio all’aperto nel quale convergono conoscenze, competenze, manufatti e artefatti di coloro i quali, riconoscendosi nei valori della proposta, intendono contribuire al suo arricchimento.

Ogni generazione, oltre a lasciare un tassello nel mosaico generazionale del paese e dei suoi abitanti, cede materialmente il testimone a quella successiva in modo da consolidare

un’idea di comunità, la quale presuppone: coscienza, rispetto, partecipazione e conoscenza.

Il paese cresce insieme al suo racconto!”.

Sopra e sotto, due gruppi di visitatori

Così come i precedenti Trekking urbani del 19 e 20 maggio scorsi, riservati agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Palombara Sabina, e di quello del successivo del 6 giugno in occasione della 98ª Sagra delle Cerase, anche questo evento ha riscosso un ottimo successo di partecipazione, avendovi aderito, tra forestieri e palombaresi, circa 150 persone che sono state suddivise in tre gruppi.

Ogni gruppo è stato accompagnato da volontari delle due associazioni attraverso le strette vie del borgo antico, nelle dodici tappe in cui è stato suddiviso il Trekking urbano.

In questa occasione, però, il compito della illustrazione di ogni singola tappa, sia dal punto di vista storico che della tradizione, non è stato assegnato ad uno spiker ma si è preferito affidarsi alla registrazione in modo di avere uniformità sia nella comunicazione delle notizie che nei tempi di percorrenza del trekking.

Ai volontari accompagnatori è stato demandato, invece, l’incarico di integrare e arricchire le tappe con altre notizie storiche, aneddoti della tradizione e soddisfare le curiosità dei partecipanti.

Il sindaco Alessandro Palombi, il vice sindaco Guido Trugli e l’assessora Ilenia Franconi insieme ai volontari della Protezione Civile

Alcuni volontari della Croce Rossa Italiana di Palombara Sabina

L’evento ha avuto il patrocinio del Comune di Palombara Sabina e del Parco dei Monti Lucretili con la partecipazione del sindaco Onorevole Alessandro Palombi, del vice sindaco Guido Trugli, dell’assessora Ilenia Franconi e del presidente del Parco, Marco Piegotti e la efficace presenza della Polizia Locale, della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana.

Gli accompagnatori dei gruppi di visitatori

A testimonianza di come sia importante fare sinergia, nel comune intento di far conoscere e promuovere l’identità e le proprie tradizioni, tutte le associazioni locali, vocate allo specifico fine, hanno condiviso e prestato la loro attiva collaborazione.

Collaborazione che si è entusiasticamente mostrata in alcune tappe che sono state animate e rallegrate dalle loro specificità, trasformando le vie in un vero laboratorio all’aperto.

I ragazzi dell’associazione l’Antro della chimera

I membri dell’associazione “Idee & Valori”

Cosicché, alle ragazze dell’associazione culturale del Costume e della Tradizione Palombarese, che vestite “alla cerasara” hanno fatto da cornice simpatica e dato colore nell’accompagnarsi ai tre gruppi, non hanno fatto mancare il loro contributo artistico e del folklore: il professor Ospici dell’Istituto Comprensivo di Palombara Sabina ed i suoi allievi musicisti, le ragazze dell’associazione del Saltarello palombarese, gli attori della Compagnia teatrale dialettale “Pe’ chi n’ha che fà” e i ragazzi dell’associazione l’Antro della chimera.

La Banda musicale di Palombara nel giardino del Castello Savelli

Il Trekking Urbano non poteva avere conclusione migliore del Castello Savelli dove nello spazioso giardino erano stati allestiti gli stand delle associazioni con i loro gadget promozionali e la Banda musicale di Palombara era ad attendere i partecipanti, i quali, approfittando della bella giornata di sole, si sono intrattenuti per gustare, in un clima festoso di serena socialità, la gastronomia locale apprestata dalla Pro-Loco locale, dalle Donne delle pizze fritte e dalla birreria il Ratto delle Sabine.

Volontari e ragazzi dell’associazione Raffaella D’Angelo APS

Il tutto si è svolto all’insegna della solidarietà che si è materializzata con la partecipazione dei ragazzi dell’associazione Raffaella D’Angelo APS, alla quale tutte le offerte ricevute nella giornata sono state devolute per la realizzazione del progetto di abbattimento delle barriere architettoniche della sede.