FIANO ROMANO – Palestina e antisemitismo: dibattito a Castello Orsini

Venerdì 27 novembre presso la Sala Conferenze del Castello Orsini di Fiano Romano si terrà “Palestina, le parole proibite”, iniziativa pubblica promossa dalla locale Sezione Anpi “Teresa Noce”, dallo Spi Cgil e da Rete #NOBAVAGLIO.

Con la delibera numero 164 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata ieri, venerdì 13 novembre, la giunta comunale di Fiano Romano guidata dal Sindaco Davide Santonastaso ha concesso il patrocinio per il riconosciuto interesse civile, culturale e informativo dell’iniziativa, finalizzata a promuovere un’occasione di riflessione e confronto pubblico su tematiche di attualità e di interesse generale.

Dalla delibera emerge che l’iniziativa è rivolta alla cittadinanza del Comune di Fiano Romano e dei Comuni limitrofi e si propone di offrire un’occasione di approfondimento, riflessione e confronto pubblico sul tema della Palestina, con particolare attenzione ai profili relativi alla libertà di espressione, al pluralismo dell’informazione e al dibattito pubblico sul disegno di legge in materia di antisemitismo.