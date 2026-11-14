SAN GREGORIO DA SASSOLA – Attivato il servizio di prelievi ematici mensili

Il Comune di San Gregorio da Sassola annuncia l’attivazione del nuovo servizio dei prelievi ematici presso gli ambulatori medici.
La consegna delle impegnative è prevista per martedì prossimo 17 novembre dalle ore 8,30 alle 13 presso il Comune.
I prelievi ematici si terranno venerdì 27 novembre dalle 7,30 alle 9,30.
L’amministrazione comunale annuncia che il servizio verrà svolto a cadenza mensile in convenzione con il Laboratorio Analisi del Dottor Ciocci, struttura sanitaria accreditata con il Servizio Sanitario Regionale (SSR) del Lazio, situata in via Palatina 19 a Tivoli
Il prelievo non prevede fascia di età e si potrà accedere tramite convenzione SSM o in regime privato a tariffe agevolate.
“Dopo varie giornate dedicate alla prevenzione – commenta Paolo Iannilli, Consigliere delegato alle Politiche Sociali e Sanità del Comune di San Gregorio da Sassola –l’amministrazione comunale ha attivato un servizio molto utile alla cittadinanza che non dovrà più spostarsi.
Siamo sempre attenti ai temi della Salute e della Sanità”.