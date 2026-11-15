TIVOLI – “Zozzone” abbandona 5 sacchi contenenti amianto sul Lunganiene

Cinque sacchi neri contenenti amianto abbandonatine parcheggio del Lunganiene Peppino Impastato.

Un altro “zozzone” in azione a Tivoli.

Il caso emerge dalla determina numero 3438 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata mercoledì 11 novembre dal dirigente all’Ambiente Matteo Neri.

Con l’atto viene affidata la bonifica per una somma di 1.220 euro alla “Pragma Società Consortile a.r.l.” di Castel Madama, azienda specializzata che ha già dimostrato, anche in situazioni emergenziali, elevata competenza, effettuando interventi che hanno riscontrato un alto grado di soddisfazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, nonché dando immediata disponibilità per l’espletamento del servizio richiesto. .

Dalla determina si evince che i 5 sacchi contenenti amianto sono stati scoperti martedì 3 novembre dagli operatori ecologici di ASA spa che hanno segnalato alla Polizia Locale.

A quel punto, venerdì 6 novembre hanno effettuato un sopralluogo al Lunganiene accertando la presenza di 5 sacchi neri di plastica contenente presumibilmente amianto.