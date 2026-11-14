FIANO ROMANO – Arriva la merenda salutare a mensa

Gli adulti di oggi sanno quanto fosse buona la merenda della nonna, quella preparata con una fetta di pane e dell’olio sopra in tutte le sue variabili.

Ora il Comune di Fiano Romano annuncia che quei sapori genuini di una volta arrivano nella mensa scolastica.

A partire da lunedì prossimo 16 novembre 2026, ad integrazione del menù invernale già in vigore, sarà inserita la merenda salutare introdotta nel nuovo capitolato d’appalto: pane e olio, pane e cioccolato, fette biscottate e marmellata, frutta di stagione, yogurt, succo di frutta, crackers.

Il menu invernale – CLICCA E LEGGI IL MENU INVERNALE – per la refezione scolastica della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia sarà in vigore dal 16/11/2026 al 02/04/2027 con introduzione delle merende salutari.