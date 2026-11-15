GUIDONIA – Tragica gita in moto, Davide Di Marco muore in incidente sulla Tiburtina

Avrebbe perso il controllo della moto mentre affrontava una curva, schiantandosi contro il guardrail.

Così ieri pomeriggio, sabato 14 novembre, Davide Di Marco, 26 anni, di Guidonia Centro, è deceduto in seguito ad un tragico incidente stradale sulla Via Tiburtina Valeria nel territorio di Sante Marie, in provincia dell’Aquila.

Davide Di Marco, il 26enne di Guidonia deceduto in un tragico incidente in moto

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo, il fatto è avvenuto poco dopo le ore 15 al chilometro 16,500 della statale, in località Valle di Luppa.

Davide Di Marco era in sella alla sua moto Aprilia, quando – per cause in corso di accertamento – poco dopo un rettilineo ha perso il controllo in curva e ha terminato la corsa contro il guardrail.

Il primo a lanciare i soccorsi è stato l’amico che lo seguiva in sella ad un’altra moto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno tentato invano di rianimare il 26enne: Davide Di Marco è deceduto sul colpo.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.

La Procura di Avezzano ha disposto il sequestro della moto senza eseguire l’autopsia.

La salma di Davide Di Marco è a disposizione della famiglia per i funerali.