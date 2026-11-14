TIVOLI – Spaccio di cocaina e crack: due italiani in manette

Li tenevano sotto controllo da giorni e al momento opportuno li hanno colti in flagranza di reato.

Così giovedì pomeriggio 12 novembre gli agenti del Commissariato di Tivoli hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due pregiudicati italiani trovati in possesso di centinaia di dosi pronte per essere vendute.

L’ingresso principale del Tribunale di Tivoli

Si tratta di un 35enne disoccupato di Tivoli e di un 48enne della provincia di Ragusa, l’arresto dei quali è stato convalidato nella giornata di ieri, venerdì 13 novembre, dal giudice del Tribunale di Tivoli Pierluigi Tortorella.

Uno scorcio di vicolo dei Sosii, a Tivoli

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il blitz della Polizia è scattato verso le ore 15 in vicolo dei Sosii, una traversa senza uscita di viale Roma, a pochi passi dal Distretto Sanitario.

Gli agenti hanno notato una Toyota Rav 4 con due uomini a bordo.

Al volante, il 48enne di Ragusa, rimasto all’interno della vettura.

Il 35enne tiburtino, invece, si è allontanato per fare ritorno dopo pochi minuti.

Soltanto allora i poliziotti hanno tirato la rete.

Il Commissariato di Tivoli

Nella tasca del giaccone del 35enne è stato infatti rinvenuto e sequestrato un centinaio di dosi di sostanza stupefacente pari a circa 54 grammi lordi e nel suo appartamento sono stati trovati anche circa 2 grammi di hashish, oltre al bilancini di precisione e materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza.

Negativa, invece la perquisizione personale del 48enne siciliano e dell’auto intestata al padre del pregiudicato.

Ieri il giudice del Tribunale di Tivoli Pierluigi Tortorella ha rilevato i plurimi precedenti penali del 48enne, già arrestato per aver fatto parte di una banda specializzata in furti in aziende e in abitazioni e condannato a 7 anni e 2 mesi di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti.

Per questo il magistrato ha disposto per il pregiudicato ragusano gli arresti domiciliari a casa della attuale compagna, una donna di Tivoli, subordinati all’assenso della convivente e alla verifica dell’idoneità del domicilio da parte della Polizia, oppure in alternativa custodia cautelare in carcere.

Il giudice del Tribunale di Tivoli Pierluigi Tortorella ha invece condiviso la tesi dell’avvocato Luca Datti di Tivoli, difensore di fiducia del 35enne disoccupato tiburtino, e nonostante i precedenti per reati contro il patrimonio gli ha concesso il ritorno in libertà sottoponendolo all’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del processo.