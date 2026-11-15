SAN CESAREO – Accoltella il rivale alla schiena: arrestato senza fissa dimora

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Palestrina, con il supporto dei militari della Stazione di Zagarolo, hanno arrestato un 25enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma, l’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico Europeo 112 che ha condotto i militari in via delle Palme a San Cesareo, dove hanno riscontrato la presenza di un 33enne del posto che presentava profonde ferite da arma da taglio nella regione dorsale sinistra.

Soccorso dal personale del 118, l’uomo è stato trasportato d’urgenza presso il Policlinico Umberto I di Roma, dove si trova ricoverato con una prognosi di 40 giorni.

Le tempestive dichiarazioni rese dalla vittima prima del trasporto sanitario, seppur sommarie, hanno consentito di orientare immediatamente le indagini e di individuare il luogo in cui si è consumato l’episodio di violenza, all’interno di un’abitazione situata lungo via Casilina.

Raggiunto rapidamente l’immobile, i Carabinieri hanno avviato minuziosi rilievi tecnici che hanno permesso di riscontrare evidenti tracce ematiche e di bloccare sul posto due soggetti, tra cui il presunto aggressore. I successivi approfondimenti investigativi e l’escussione testimoniale delle persone presenti hanno fornito un quadro indiziario grave e concordante nei confronti del 25enne.

Nel medesimo contesto operativo i militari hanno rinvenuto e sequestrato l’arma utilizzata, un coltello a serramanico, ponendo sotto sequestro anche l’immobile per i successivi accertamenti di rito.

Al termine delle formalità, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.