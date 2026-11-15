GUIDONIA – Trasporti, riapre la vecchia stazione?

Sabato 28 novembre 2026, alle ore 10.00, presso la Biblioteca comunale di via Maurizio Moris 7, a Guidonia, si terrà un incontro pubblico dedicato alla presentazione dello studio di fattibilità, redatto da RFI, per la possibile riapertura della stazione di Guidonia Centro.

La vecchia stazione di Guidonia chiusa dalla scorsa estate

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, è annunciata in un comunicato stampa come un’occasione per illustrare ai cittadini i contenuti dello studio e approfondire le prospettive dell’intervento, con particolare attenzione alla mobilità, all’accesso al trasporto pubblico e allo sviluppo del territorio.

L’ingegner Marco Rettighieri, Delegato del sindaco alle infrastrutture ferroviarie

Interverranno l’ingegner Marco Rettighieri, ex manager di Rete Ferroviaria Italiana ed ex direttore generale di ATAC, dal 21 settembre 2026 Delegato del sindaco alle infrastrutture ferroviarie, oltre all’Assessora ai trasporti Valentina Torresi e allo stesso Sindaco Mauro Lombardo.

Stando sempre al comunicato stampa, l’incontro si inserisce nel percorso di confronto che l’Amministrazione intende promuovere all’insegna della trasparenza e dell’ascolto dei cittadini.