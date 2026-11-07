GUIDONIA – Giacomo Ricci ad “Amici”, il talento del pattinaggio pronto alla sfida in tv

Dal mondo del pattinaggio artistico alla ribalta della televisione nazionale.

È il percorso di Giacomo Ricci, 20 anni, romano di Ponte di Nona, atleta della Nazionale Italiana, che domani pomeriggio, domenica 8 novembre, sarà protagonista di una nuova sfida nella trasmissione televisiva Amici, il talent show di Canale 5.

Giacomo fa attualmente parte dell’ASD Talents Skating Club, società sportiva con sedi a Guidonia e Carchitti, e si prepara a vivere un’esperienza importante, nella quale avrà l’opportunità di mettere in mostra il proprio talento, la preparazione tecnica e la determinazione maturata in anni di allenamenti e competizioni.

Ad attenderlo ci sarà Alex, attuale titolare del banco, che Giacomo proverà a sfidare per conquistare un posto nella scuola.

L’atleta si allena sotto la guida del tecnico federale Roberto Gostoli, figura di riferimento per la preparazione di atleti di altissimo livello e da sempre impegnato nella formazione sportiva e agonistica.

Proprio Roberto Gostoli ha seguito personalmente la preparazione di Giacomo in vista di questa importante sfida televisiva, lavorando con lui per curare ogni aspetto della performance e permettergli di arrivare all’appuntamento nelle migliori condizioni possibili.

Un lavoro mirato, frutto della conoscenza dell’atleta e di un percorso tecnico condiviso, che testimonia ancora una volta l’importanza della qualità della preparazione.

La Talents Skating Club è una realtà sportiva che negli anni ha accompagnato numerosi atleti verso competizioni di prestigio, comprese manifestazioni internazionali come i Campionati Europei e i Campionati Mondiali.

La partecipazione di Giacomo ad Amici rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la società, che sostiene il proprio atleta in questa nuova e importante esperienza.

La società ASD Talents Skating Club, il tecnico Roberto Gostoli e tutto lo staff rivolgono a Giacomo il più grande in bocca al lupo per la sfida di domani.

Un’intera società farà il tifo per lui, con la speranza di vederlo conquistare il banco e continuare a scrivere una nuova pagina del suo percorso artistico e sportivo.