I Carabinieri della Compagnia di Palestrina hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne e una 29enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere in concorso tra loro.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, mercoledì 18 novembre, dal Comando provinciale dell’Arma, l’operazione è scaturita all’esito di una mirata attività investigativa, avviata nel territorio di Gallicano nel Lazio, dove i militari, nel corso di specifici servizi di osservazione, controllo e pedinamento, hanno notato i movimenti sospetti di un’autovettura utilitaria con a bordo la coppia.

Il monitoraggio del veicolo ha consentito ai Carabinieri di seguire gli spostamenti dei due fino a un’abitazione situata nella periferia est della Capitale, a San Vittorino.

Dopo averli bloccati, i due sono stati sottoposti a perquisizioni personale, veicolare e domiciliare.

All’esito dei controlli, i militari hanno rinvenuto nella loro disponibilità circa 700 grammi di cocaina, suddivisi in 4 dosi, un grammo di marijuana, due bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento, appunti manoscritti recanti contabilità e dati connessi all’attività illecita, un telefono cellulare con conversazioni riconducibili allo spaccio, nonché un pugnale della lunghezza complessiva di circa 30 centimetri.

La sostanza stupefacente, il coltello e tutto il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.

Al termine delle formalità di rito, entrambi gli arrestati sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, al termine del quale gli arresti sono stati convalidati.