MAZZANO ROMANO – Paese in lutto: è morta la sindaca Nicoletta Irato

Lutto nel Comune di Mazzano Romano.
Nella mattinata di oggi, martedì 10 novembre, si è spenta dopo una lunga malattia all’età di 61 anni la sindaca Nicoletta Irato.
Nicoletta Irato è stata due volte sindaca di Mazzano Romano
Dipendente della Regione Lazio, Nicoletta Irato era stata eletta per la prima volta sindaca nel 2017, sostenuta dalla lista civica di Centrosinistra “Progetto Mazzano”.
Il 12 giugno 2022 era stata confermata alla guida della cittadina di 2.935 abitanti sempre con la lista civica “Progetto Mazzano”.
La redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv porge le condoglianze alla famiglia.