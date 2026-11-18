Il Comune di Mentana assume due nuovi dirigenti.

Lo stabilisce la determina numero 749 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA– firmata ieri, martedì 17 novembre, dal dirigente dell’Area Amministrativa Claudio Renzi.

Con l’atto viene indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dirigente da assegnare alla Polizia locale con le funzioni di Comandante del Corpo e di un dirigente da assegnare all’Area Sviluppo territoriale da selezionare tra il personale in servizio presso il Comune di Mentana in possesso dei requisiti.

Dal bando – CLICCA E LEGGI IL BANDO – di concorso pubblico emerge che l’Area 5 – Sviluppo territoriale è istituita dal primo gennaio 2027 con deliberazione della Giunta comunale 29 ottobre 2026 numero 190 e comprende, tra l’altro, le funzioni relative a pianificazione urbanistica, sportello unico per l’edilizia, vigilanza sull’attività edilizia, espropriazioni, usi civici, demanio, grandi opere pubbliche, edilizia scolastica e sportiva, Sportello Europa, rigenerazione urbana.

Viceversa l’Area 4 – Polizia locale esiste da sempre, ma al momento è priva di dirigente titolare ed è diretta ad interim, dal 1° marzo 2026, dallo stesso Claudio Renzi.

Il bando per l’assunzione del nuovo Comandante richiede il possesso di lauree giuridiche, politiche ed economiche, dei requisiti previsti dalla legge 65/1986 per la qualità di agente di pubblica sicurezza, dell’assenza di impedimenti al porto dell’arma e della patente di guida.

Sono valutate anche le funzioni di comandante di corpo di polizia locale e gli incarichi di comando o di direzione di reparti o uffici nelle Forze di polizia dello Stato.

Per il profilo da dirigente dell’Area Sviluppo territoriale è richiesto il possesso di lauree tecniche e i candidati dovranno dimostrare competenze, capacità, attitudini e motivazioni.

Il bando prevede inoltre la valutazione dei titoli di servizio e dei titoli di studio e professionali, con punteggi predeterminati.

E’ valutata anche l’abilitazione professionale di ingegnere, architetto o pianificatore.

Il termine per la presentazione delle domande è stabilito in quindici giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale unico del reclutamento.