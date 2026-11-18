Re della dieta mediterranea e nutraceutico per eccellenza, l’olio extravergine di oliva è molto più di un semplice alimento: è un prezioso alleato del nostro benessere, capace di contribuire alla protezione dell’organismo grazie alle sue proprietà benefiche. Per preservare queste qualità, però, sono fondamentali la cura delle olive, i metodi di produzione e un’attenta conservazione.

È proprio su questi principi che si fonda il lavoro dell’Azienda Agricola MonteVerde, impegnata da oltre 16 anni nella produzione di un olio che racchiude qualità, autenticità e rispetto per la natura.

Situata all’interno del Parco dei Monti Lucretili, in un’area protetta, l’azienda opera in un contesto di particolare valore ambientale, sottoposto a controlli periodici. Le sue 4.000 piante danno vita a un olio ottenuto da olive con una varietà predominante: la Carboncella, tipica del territorio sabino, affiancata dal Leccino e dal Frantoio.

La produzione segue criteri rigorosi: l’olio è certificato biologico al 100%, garanzia di una coltivazione conforme ai disciplinari dell’agricoltura biologica, senza l’impiego di pesticidi e fertilizzanti chimici di sintesi non consentiti. L’estrazione a freddo permette inoltre di preservare al meglio le caratteristiche organolettiche dell’olio e il suo prezioso contenuto di polifenoli.

Il risultato è un prodotto dal profumo intenso e fragrante, in cui le note fruttate si intrecciano con quelle amare e piccanti. Proprio l’amaro e il piccante, quando accompagnati da un profilo equilibrato, sono espressione della presenza di composti fenolici e contribuiscono a rendere riconoscibile il carattere di un olio di qualità.

Ma la cura dell’Azienda Agricola MonteVerde non si ferma alla produzione: si traduce anche in attenzione alla conservazione e trasparenza nei confronti del consumatore. Ogni confezione riporta il numero di lotto e la campagna olearia, consentendo di risalire al raccolto di riferimento. Il packaging è studiato per proteggere il prodotto dalla luce, mentre la conservazione in ambienti freschi aiuta a preservarne gli aromi e l’integrità fino al momento in cui arriva in tavola.

L’olio è acquistabile direttamente attraverso il sito dell’azienda dove è disponibile in diversi formati per rispondere a esigenze differenti (CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL SITO).

Eppure, L’Azienda Agricola MonteVerde non ci racconta solo la storia di un buon olio, di quelli che senti come “tuoi” anche se non lo sono. Ci parla di tradizione, di famiglia, di ricordi e soprattutto dell’amore che lega due fratelli, Giacomo Di Romano e Adelmo, entrambi proprietari dell’attività dal 2010.

La loro missione, é sempre stata quella di dare vita a un prodotto capace di andare oltre il nutrimento, diventando parte della nostra quotidianità. Un olio che accompagni nelle diverse esperienze della vita, facendosi presenza discreta nei momenti che condividiamo e custode dei ricordi più belli. Perché è proprio attraverso queste esperienze che un prodotto smette di essere soltanto tale e diventa parte della nostra storia. É possibile contattare l’azienda al numero : 338 262 7299 o tramite l’indirizzo email : info@aziendaagricolamonteverde.it Mentre sui social, potete trovarla ai seguenti link : Facebook ( CLICCA PER VEDERE IL PROFILO ) e Instagram ( CLICCA PER VEDERE IL PROFILO)