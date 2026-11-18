Sono tornati i truffatori di anziani a Nerola.

Lo segnala l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Lelli in un post pubblicato venerdì scorso 13 novembre sulla pagina Facebook istituzionale dell’Ente.

Il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri ha infatti segnalato al Comune alcune telefonate sospette riconducibili a tentativi di truffa ai danni delle persone anziane residenti tra il Centro storico del Borgo e le frazioni periferiche.

“Raccomandiamo a tutti i cittadini di prestare la massima attenzione – si legge nel post del Comune – Qualora si ricevano telefonate sospette o si venga contattati da persone che avanzano richieste insolite di denaro o informazioni personali, non fornire alcun dato e contattare immediatamente i Carabinieri al 112.

Invitiamo inoltre tutti a informare e sensibilizzare i propri familiari, in particolare le persone anziane, affinché possano riconoscere e prevenire questi tentativi di truffa.

Un sentito ringraziamento ai Carabinieri di Nerola per il loro costante impegno, la collaborazione e la preziosa attività di controllo e attenzione sul nostro territorio.

La prevenzione e la collaborazione di tutti sono fondamentali per proteggere i nostri cittadini più fragili”.

Già lo scorso 2 settembre si erano registrati almeno tre casi di truffa sventata dalle stesse vittime che si erano rivolte ai militari dell’Arma, segnalando di essere stati contatti al telefono da malviventi spacciatisi per Carabinieri (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Vale la pena ricordare che nel pomeriggio del 7 aprile nel piccolo centro di Nerola si sono registrati alcuni tentativi di truffa agli anziani e gli stessi Carabinieri della locale Stazione di Nerola hanno arrestato in flagranza di reato due 21enni italiani in trasferta da Napoli (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Nel corso di un servizio di pattugliamento anche delle aree più isolate del paese, i militari hanno individuato un’utilitaria a noleggio con a bordo i due giovani, non della zona e con precedenti di polizia specifici, mentre, con l’utilizzo di un navigatore, si stavano dirigendo a casa di una donna di 75 anni.

Gli immediati accertamenti presso l’indirizzo di destinazione hanno portato i militari ad accertare che l’anziana aveva da poco ricevuto una telefonata da un sedicente nipote che, con una scusa, le aveva fatto credere di dover consegnare soldi e gioielli ad un suo delegato al fine di evitare ripercussioni penali.

All’arrivo dei Carabinieri, la donna, sorpresa, stava ultimando di predisporre i preziosi per la consegna ai responsabili; fortunatamente, il tempestivo intervento dei militari ha consentito di evitare il peggio.