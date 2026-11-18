Per come l’avevano ricostruita i magistrati, sembrava una storia uscita da un paese dell’Aspromonte, invece era ambientata a Guidonia Montecelio, terza città del Lazio a meno di 20 chilometri dalla Capitale d’Italia.

Una storia “condita” di agguati, pestaggi, copertoni bucati e lettere anonime con minacce di morte ai danni di un ex dirigente comunale.

Un caso giudiziario talmente singolare da restare senza colpevoli.

L’ingresso principale del Tribunale di Tivoli

Oggi, mercoledì 18 novembre, alla prima udienza del processo il Tribunale di Tivoli ha infatti dichiarato di non doversi procedere nei confronti dei 5 imputati per intervenuta prescrizione dei reati.

La Presidente del Tribunale di Tivoli Laura Di Girolamo

Il Collegio presieduto da Laura Di Girolamo – a latere le giudici Camilla Amedoro e Barbara Auriemma – ha condiviso la tesi del pubblico ministero Filippo Guerra che ha sollevato l’eccezione della prescrizione dei reati di lesioni e di tentata estorsione.

D’altronde, i fatti risalgono al lontano 12 gennaio 2017, quasi dieci anni fa (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’architetto Angelo De Paolis, ex dirigente del Comune di Guidonia Montecelio

La vittima era il 70enne architetto Angelo De Paolis, ex dirigente all’Urbanistica e ai Lavori pubblici oltre che ex capo di gabinetto del sindaco Eligio Rubeis, arrestato il 20 aprile 2017 nell’ambito dell’operazione “Ragnatela” per corruzione e associazione a delinquere, reati per i quali ha patteggiato una condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione.

Salvatore Mazza, ex funzionario comunale responsabile del cimitero e attuale Commissario cittadino della Lega

Sul banco degli imputati c’era il geometra Salvatore Mazza, 71 anni di Guidonia Centro, ex funzionario comunale responsabile del cimitero di Montecelio e attuale Commissario cittadino della Lega nella Città dell’Aria, difeso dall’avvocato Pietro Nicotera.

Accusati degli stessi reati in concorso col pensionato anche il 62enne di Sant’Angelo Romano Rosario D., difeso dall’avvocato Gian Maria Nicotera; il 56enne di Cineto Romano Giuliano R.; Gianni A., 39enne dell’Albuccione, difeso dall’avvocato Luigi Lusi di Velletri; Silvio C., 59enne di Carsoli, assistito dall’avvocato Giovanni Marcangeli di Avezzano.

Il fatto avvenne verso le due del pomeriggio, quando Angelo De Paolis era appena uscito dal suo ufficio presso il centro commerciale “La Triade” in via della Longarina, a Colle Fiorito di Guidonia.

Pare che l’architetto stesse telefonando mentre raggiungeva la sua auto nel parcheggio.

All’improvviso l’ex dirigente fu aggredito alle spalle da un uomo che gli sferrò prima un pugno sulla testa facendolo crollare al suolo e poi un forte calcio al volto in prossimità dell’occhio destro, lasciandolo sanguinante sull’asfalto.

Dall’aggressione l’architetto ne uscì con un trauma cranico facciale non commotivo, un’ecchimosi zigomatica destra e un’abrasione cutanea della regione occipitale, ferite giudicate guaribili in 7 giorni.

Dopo il pestaggio infatti Angelo De Paolis denunciò ai carabinieri anche di aver ricevuto due lettere anonime in cui si rivendicava la paternità dell’aggressione e il danneggiamento dei pneumatici della sua vettura.

Lettere nelle quali l’ex dirigente veniva addirittura minacciato espressamente di morte se non si fosse dimesso dal Comune.

Fin da subito i carabinieri della Tenenza di Guidonia accesero il faro su Salvatore Mazza considerato il mandante dell’aggressione. Circostanza mai accertata in sede giudiziaria.

Tuttavia le intercettazioni telefoniche ed ambientali acquisite nell’ambito dell’operazione “Ragnatela” avevano messo a nudo l’astio del funzionario comunale responsabile del cimitero nei confronti dell’allora dirigente Angelo De Paolis: la loro fu considerata dagli inquirenti una vera e propria “guerra” di interessi, in realtà mai accertati, che faceva il paio con la “guerra” a colpi di esposti e denunce tra lo stesso Salvatore Mazza e il compianto imprenditore Innocenzo Morasca.

Fatto sta che Mazza avrebbe considerato De Paolis “reo” di aver emesso atti favorevoli al “Consorzio Comor” di Morasca nell’ambito delle contrastate vicende relative l’appalto camposanto, tra cui la determina numero 66, datata 13 giugno 2016 ma in realtà firmata il 15 giugno 2016.

Secondo l’ipotesi investigativa della Procura di Tivoli, le dimissioni di Angelo De Paolis dal Comune avrebbero procurato un vantaggio in particolare a Salvatore Mazza e alle ditte riconducibili a Rosario D. e alla moglie Antoniella M. che avevano lavorato per Palazzo Matteotti ricevendo più volte commesse con affidamenti diretti anche in ambito cimiteriale.

L’ingiusto profitto della tentata estorsione sarebbe stato, dunque, quello di eliminare un dirigente che aveva emanato atti e provvedimenti – tra cui la determina 66 – a favore di Innocenzo Morasca il quale avrebbe potuto cominciare a gestire l’appalto del cimitero in esecuzione della gara aggiudicata.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Salvatore Mazza avrebbe commissionato il pestaggio di Angelo De Paolis a Rosario D. e Giuliano R., che a loro volta si sarebbero rivolti a Gianni A. per eseguire il compito ricevuto, ma anche lui a sua volta avrebbe assoldato Silvio C. facendo da tramite tra il pregiudicato abruzzese e gli altri due mettendoli in contatto tra loro.

La Procura di Tivoli era convinta che il 59enne di Carsoli Silvio C. fosse l’autore materiale dell’aggressione dietro il pagamento di una somma di denaro non inferiore a 300 euro.

A detta dei magistrati, fu un piano studiato e predisposto già da tempo, eseguito il 12 gennaio 2017, ma i dettagli dell’agguato sarebbero stati definiti il giorno prima quando Silvio C. giunse da Carsoli a Guidonia per incontrare Rosario D. e Giuliano R.

Una ricostruzione piuttosto articolata.

Come sia andata davvero non si saprà mai.

L’ex Procuratore Capo Francesco Menditto e il pubblico ministero Filippo Guerra

Oggi a decretare la fine del caso è stato il sostituto procuratore di Tivoli Filippo Guerra, uno dei magistrati del Pool Anticorruzione coordinato dall’ex Procuratore Capo Francesco Menditto che scoperchiò il cosiddetto “Sistema Guidonia” e smantellò un’associazione a delinquere con l’arresto di 15 persone – compreso Angelo De Paolis – tra amministratori pubblici, dirigenti, funzionari, impiegati, liberi professionisti e imprenditori.

Il magistrato ha evidenziato alle giudici che il reato di lesioni era evidentemente prescritto.

Ma all’estinzione per decorso del tempo è destinata anche l’accusa di tentata estorsione aggravata da 5 persone e con premeditazione: a dieci anni dai fatti, la Procura di Tivoli ha escluso l’aggravante cosiddetta “speciale”, derubricata ad aggravante semplice, riducendo così i termini per la prescrizione a 7 anni e mezzo.

Il caso è chiuso.