Una caccia al tesoro decisamente particolare, nella quale il bottino non sarà qualcosa da trovare e conservare, ma un rifiuto da eliminare dalle strade della città.

Domenica 22 novembre, alle ore 10:00, Retake Tivoli organizza in Piazza Garibaldi una «caccia al mozzicone», un’iniziativa di rigenerazione urbana e sensibilizzazione ambientale che coinvolgerà cittadini, bambini e famiglie nella raccolta delle cicche di sigaretta abbandonate negli spazi pubblici.

Il ritrovo è previsto sotto l’Arco di Pomodoro, per una mattinata che unirà volontariato, educazione ambientale e gioco.

Al centro dell’iniziativa c’è uno dei rifiuti più diffusi e spesso sottovalutati nelle nostre città. I mozziconi di sigaretta, nonostante le dimensioni ridotte, rappresentano infatti una fonte significativa di inquinamento: i filtri, composti prevalentemente da acetato di cellulosa, possono persistere nell’ambiente per anni, frammentandosi e rilasciando sostanze contaminanti che raggiungono il suolo e le acque. Un problema ambientale alimentato da un gesto quotidiano apparentemente insignificante, ma che, ripetuto migliaia di volte, produce conseguenze rilevanti.

Per richiamare l’attenzione su questo fenomeno, Retake Tivoli ha scelto di trasformare la raccolta dei rifiuti in una sfida collettiva. Muniti di guanti e pinze, i partecipanti saranno invitati a individuare e raccogliere i mozziconi abbandonati nella piazza, riempiendo un bicchiere trasparente.

I più veloci riceveranno un riconoscimento simbolico: l’attestato di «Cacciatore di cicche della città di Tivoli».

Un modo per rendere la partecipazione più coinvolgente, soprattutto per i bambini, e dimostrare come anche un’attività di cura degli spazi pubblici possa diventare un’occasione di gioco e apprendimento.

«Un mozzicone può sembrare poca cosa, ma basta moltiplicarlo per cento, mille o diecimila per comprendere quanto un gesto apparentemente insignificante possa trasformarsi in un problema ambientale», dichiara Fabio Amici, responsabile di Retake Tivoli.

«Con questa iniziativa vogliamo sensibilizzare i cittadini, coinvolgere le famiglie e dimostrare che prendersi cura della propria città può essere anche un momento di condivisione e divertimento. La sfida non è soltanto raccogliere quanti più mozziconi possibile, ma fare in modo che sempre meno persone li gettino a terra».

L’appuntamento si inserisce nell’impegno di Retake per promuovere una cultura della responsabilità individuale e collettiva nella gestione dei beni comuni. La scelta di Piazza Garibaldi, uno degli spazi pubblici più riconoscibili e frequentati di Tivoli, vuole richiamare l’attenzione sull’importanza di tutelare quotidianamente i luoghi condivisi, attraverso comportamenti rispettosi dell’ambiente e una partecipazione attiva alla vita cittadina.

L’iniziativa è aperta a tutti, senza limiti di età: residenti, volontari, famiglie e bambini potranno contribuire alla raccolta e conoscere da vicino le attività dell’associazione. Non sono richieste particolari competenze, ma soltanto la disponibilità a dedicare qualche ora alla propria città, trasformando un piccolo gesto in un esempio concreto di cittadinanza attiva.

La partecipazione è gratuita. L’appuntamento è fissato per domenica 22 novembre alle ore 10:00 in Piazza Garibaldi, sotto l’Arco di Pomodoro, a Tivoli.

Per partecipare è possibile iscriversi attraverso l’app Retake, disponibile gratuitamente su App Store e Google Play, oppure direttamente online all’indirizzo shorturl.at/BDAr4.

Per informazioni: tivoli@retake.org