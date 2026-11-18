Due giornate tra prodotti tipici, degustazioni, laboratori, attività per bambini e convivialità per celebrare i colori della terra e i sapori della tradizione.

Dopo il successo della prima edizione, torna “Campagnano Terra di Sapori”, la manifestazione dedicata alla valorizzazione dell’agricoltura, delle tradizioni contadine e delle eccellenze enogastronomiche locali, in programma sabato 28 e domenica 29 novembre, in Piazza Cesare Leonelli, nel cuore di Campagnano di Roma.

Due giornate all’insegna del gusto, della cultura e della riscoperta delle radici agricole del territorio, con un ricco programma di iniziative rivolte a cittadini, famiglie, appassionati e visitatori.

Sotto il claim “I colori della terra, i sapori della tradizione”, la manifestazione si propone di promuovere il patrimonio agricolo ed enogastronomico locale, valorizzando il lavoro dei produttori, la qualità delle produzioni e il legame profondo tra comunità, ambiente e tradizioni.

Sabato 28 novembre: la Festa dell’Albero e il concorso “Olio di Campagnano”

La manifestazione prenderà il via sabato 28 novembre, dalle ore 10:00 alle 13:00, con la Festa dell’Albero, un momento dedicato alla natura, alla sostenibilità e alla valorizzazione del patrimonio rurale.

La mattinata sarà animata da una colazione agricola e dalla consegna di alberi d’olivo, simbolo della tradizione mediterranea e dell’identità agricola del territorio.

Tra gli appuntamenti più significativi, il concorso “Olio di Campagnano”, che vedrà protagonisti i produttori locali attraverso la valutazione degli oli presentati, con l’obiettivo di valorizzare una delle produzioni più rappresentative della cultura agricola campagnanese.

Domenica 29 novembre: mercato agricolo, fattoria didattica e degustazioni

Domenica 29 novembre, a partire dalle ore 10:00, Piazza Cesare Leonelli si trasformerà in un luogo di incontro tra produttori, cittadini e visitatori, con una giornata interamente dedicata alle eccellenze del territorio e alla cultura del buon cibo.

Protagonista sarà il mercato agricolo, con l’esposizione di prodotti enogastronomici provenienti dal Lazio, un’occasione per conoscere da vicino le produzioni locali, incontrare chi lavora quotidianamente la terra e riscoprire la qualità e l’autenticità dei sapori della tradizione.

Ampio spazio sarà riservato anche ai più piccoli, grazie alla fattoria didattica, un’esperienza educativa e coinvolgente per avvicinare i bambini al mondo degli animali, alla natura e alla vita contadina.

Particolare attenzione sarà dedicata alla cultura enogastronomica attraverso laboratori degustativi gratuiti, guidati da esperti del settore, che accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle caratteristiche e delle peculiarità di vino, olio, formaggio e birra.

A partire dalle ore 13:00, spazio infine al pranzo agricolo, un momento di convivialità pensato per condividere il piacere della buona tavola e celebrare, attraverso il cibo, il valore delle tradizioni e dello stare insieme.

Un evento per valorizzare il territorio e rafforzare il senso di comunità “Campagnano Terra di Sapori” non è soltanto una manifestazione enogastronomica, ma un’occasione per raccontare l’identità agricola del territorio, promuovere le produzioni di qualità e sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della tutela dell’ambiente e della trasmissione dei saperi contadini.

La seconda edizione conferma la volontà di dare continuità a un appuntamento capace di coniugare tradizione, promozione territoriale, educazione alimentare e socialità, mettendo al centro le persone, le imprese agricole e il patrimonio di conoscenze che caratterizza la comunità locale.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Campagnano di Roma e dalla Pro Loco di Campagnano di Roma, con la partecipazione dell’Università Agraria di Campagnano di Roma.

L’iniziativa si realizza con il contributo del Consiglio Regionale del Lazio e della BCC della Provincia Romana.

Per partecipare ai laboratori è obbligatoria la prenotazione al numero 331 70 5720.