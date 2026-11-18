Si intitola “La stanza dei vocali”, è un cortometraggio firmato dall’attrice e regista Elisabetta Pellini, prodotto da “CMA – Creative Management Association Srl”.

Alcune scene sono state girate a Monterotondo martedì10, mercoledì 11 e giovedì 12 novembre.

L’attrice Elisabetta Pellini, regista del cortometraggio “La stanza dei vocali”

Per questo con la delibera numero 381 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – la giunta comunale guidata dal sindaco Riccardo Varone ha concesso il patrocinio dell’Amministrazione Comunale per la produzione del cortometraggio che ambisce alla candidatura ai principali festival italiani ed internazionali e alla distribuzione sulle principali piattaforme Rai come RaiPlay e Rai Cinema Channel.



Con l’atto viene inoltre concessa l’autorizzazione a comprendere nelle riprese quelle relative a luoghi e monumenti cittadini nonché l’utilizzo del logo del Comune di Monterotondo sul materiale promozionale e rivolto alla stampa, anche in relazione alla documentazione di candidatura del cortometraggio ai principali festival italiani ed internazionali oltre che alla distribuzione sulle piattaforme Rai.

Il patrocinio è stato concesso a seguito della richiesta presentata il 6 novembre da parte di Carlo Alessandri, produttore, AD e Lrpt di “CMA – Creative Management Association Srl”, la stessa produzione del cortometraggio audiovisivo “Marta vuole giocare”, girato in gran parte a Monterotondo in collaborazione con l’Istituto comprensivo eSpazia e con la Scuola calcio femminile del “Monterotondo 1935”, anch’esso patrocinato dal Comune (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Vale la pena evidenziare che il cortometraggio “Marta vuole giocare” ha ricevuto due premi in occasione dell’edizione 2025 del “Giffoni Film Festival”, il più importante festival internazionale di cinema per ragazzi a livello mondiale, nello specifico il Premio “Best Short Film” nella sezione Elements +10 per il miglior cortometraggio e il Premio “Lete Special Award”.

Gli attori protagonisti del corto “La stanza dei vocali”

Il corto “La stanza dei vocali”, appena finito di girare, vanta nel cast gli attori Pietro De Silva, Federica De Benedittis e Francesco Zaccaro.