E’ stato ritrovato John Edwin C., il cittadino statunitense di 52 anni che venerdì 6 novembre si è allontanato dall’Ospedale Sandro Pertini di Roma, nella zona Monti Tiburtini / Pietralata (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lo annunciano il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV, Penelope Lazio OdV e il programma di Rai3 Chi l’ha visto? che avevano lanciato appelli per rintracciare l’uomo che già ad ottobre era scomparso ed era stato ritrovato proprio grazie alle segnalazioni dei cittadini dopo gli appelli diffusi dai media.

“Siamo felici di comunicarvi che John è stato ritrovato – si legge in un post del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV – Un ringraziamento speciale a Lara, che ci ha contattati telefonicamente per segnalarne la presenza e che, con grande senso civico e disponibilità, ha persino perso un treno pur di attendere l’arrivo della pattuglia, intervenuta prontamente.

Grazie a Lara e a tutti voi che, con attenzione e sensibilità, continuate a seguirci e a collaborare con noi”.