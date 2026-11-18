E’ stato ritrovato John Edwin C., il cittadino statunitense di 52 anni che venerdì 6 novembre si è allontanato dall’Ospedale Sandro Pertini di Roma, nella zona Monti Tiburtini / Pietralata (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
Lo annunciano il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV, Penelope Lazio OdV e il programma di Rai3 Chi l’ha visto? che avevano lanciato appelli per rintracciare l’uomo che già ad ottobre era scomparso ed era stato ritrovato proprio grazie alle segnalazioni dei cittadini dopo gli appelli diffusi dai media.