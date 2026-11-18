Emanuele Sabelli ha 16 anni e abita a San Cesareo insieme alla famiglia, ma da 24 ore ha fatto perdere le sue tracce.

Per questo oggi, mercoledì 18 novembre, i familiari hanno lanciato un appello per rintracciarlo attraverso il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi.

Secondo la nota, all’alba di ieri il minorenne si è allontanato dalla sua abitazione di San Cesareo e non ha più fatto ritorno.

Frequenta le zone di Genazzano, Cave e Zagarolo.

Alto un metro e 90 per 90 chilogrammi, Emanuele ha i capelli castano scuro ricci, occhi neri e carnagione olivastra.

Al momento della scomparsa indossava una felpa nera con cappuccio con simbolo Nike traslucido, jeans neri strappati con macchie bianche, scarpe nere e borsello nero.

Il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ricorda che è stata presentata denuncia di scomparsa ed è minorenne, pertanto ospitarlo potrebbe comportare conseguenze con rilevanza penale.

Chiunque abbia informazioni utili, può contattare il 112 o il numero 388 1894493.