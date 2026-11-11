ROMA EST – In 5 trasportano un chilo di hashish nell’auto: arrestati

È un repertorio di nascondigli assimilabile ad un manuale dell’ingegno clandestino quello neutralizzato negli ultimi interventi della Polizia di Stato: un chilo di hashish infilato tra le buste della spesa, una cassaforte magnetica ricavata nel cruscotto di un’auto e persino un muro condominiale reinventato come dispenser di cocaina.

Dalla Capitale all’hinterland, sono 11 gli arresti eseguiti, parallelamente al sequestro di oltre un chilo di sostanze stupefacenti e quasi 10.000 euro in contanti.

Secondo un comunicato stampa della Questura di Roma, il carico più ingombrante viaggiava sulla Tiburtina, nascosto in una spesa decisamente fuori lista.

In via di Grotta di Gregna, alla periferia Est della Capitale, gli agenti delle Volanti hanno fermato un’auto con cinque uomini a bordo, che all’alt avrebbero tentato di allontanarsi.

Tra i sedili, due anonime buste della spesa custodivano una merce ben lontana dagli acquisti quotidiani: dieci panetti di hashish, per un peso di circa un chilo, ed oltre 6.000 euro in contanti.

Altri 535 euro sono stati recuperati nella disponibilità di tre degli occupanti, portando il denaro complessivamente sequestrato a 7.110 euro.

Per tutti e cinque è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio in concorso.

In via Tommaso Smith, a Casal Bruciato, sono stati i fari accesi di un’auto a noleggio, ferma nel cuore della notte, ad attirare l’attenzione delle Volanti.

Al volante, un cinquantaseienne romano, già sottoposto al divieto di dimora nella Capitale, che aveva occultato tra giaccone e pantaloni dieci involucri di cocaina e 895 euro in contanti.

A Colleferro, gli agenti del locale Commissariato hanno intercettato un trentaseienne dopo una presunta cessione su strada, scoprendo due involucri di cocaina occultati nelle portiere dell’auto e circa 13 grammi di hashish nascosti nell’intimo. Gli accertamenti, estesi ad altre tre abitazioni nella sua disponibilità, hanno consentito di recuperare ulteriori 40 grammi di hashish, bilancini e materiale per il confezionamento.

Restando sempre in provincia, a Genzano è stato il viavai di avventori, scandito da visite di pochi istanti, a condurre gli investigatori nell’abitazione di un cinquantunenne, dove oltre 86 grammi di hashish erano stati distribuiti tra cucina e guardaroba, in parte custoditi nella tasca di un giaccone appeso nell’armadio.

A Ponte Milvio, invece, la scorta aveva una serratura invisibile, nascosta dietro il pannello dell’aria condizionata dell’auto di un trentatreenne romano, fermato in via della Farnesina dagli agenti del XV Distretto. A tradire il congegno è stato un dettaglio accanto al cambio: bastava avvicinare un magnete al punto giusto e premere un pulsante perché il cruscotto si aprisse come una cassaforte su misura, svelando 35 dosi tra crack e cocaina, per circa 80 grammi ed oltre 1.000 euro cash. Ulteriori 320 euro sono stati rinvenuti nelle tasche del conducente, arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

All’Appio, il nascondiglio era addirittura parte dell’edificio. Un quarantunenne romano, seguito dagli investigatori del Commissariato tra via Rimini e la propria abitazione, avrebbe trasformato una parete lungo un vialetto condominiale in un dispenser di cocaina senza insegna, dal quale bastava attingere attraverso un foro per recuperare la merce.

All’interno, gli agenti hanno trovato 15 involucri per circa 20 grammi, identici ai tre nascosti nell’intimo dell’uomo, nella cui disponibilità sono stati sequestrati anche 135 euro. Per lui è scattato l’arresto.

Dalle scorte domestiche ai nascondigli a portata di mano, gli ultimi due interventi hanno riportato l’attenzione sulla strada.

Nel quartiere Africano, un quarantottenne romano, fermato dagli agenti del Commissariato Vescovio in piazza Addis Abeba, avrebbe tentato di disfarsi di un pacchetto di sigarette contenente circa 15 grammi di ketamina, suddivisi in quattro involucri. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire, dietro un attaccapanni, un bilancino e un frammento di hashish, oltre a sequestrare 360 euro in contanti.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria.