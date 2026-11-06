GUIDONIA – Caccia alle zanzare, 35 mila euro per le disinfestazioni

Il Comune di Guidonia Montecelio prosegue la lotta al West Nile Virus, l’infezione trasmissibile all’uomo dalla puntura di zanzare che tra agosto e settembre 2026 ha contagiato alcuni cittadini, uno dei quali è deceduto.

Lo stabilisce la determina numero 129 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata il 23 ottobre dal dirigente all’Ambiente Flavio Fabbietti.

Con l’atto viene affidato alla ditta “Femar Srls” di Grottaferrata il servizio di 10 disinfestazioni per casi di West Nile su segnalazione della ASL RM5 per un importo complessivo pari a 35.936 euro e 32 centesimi.

Dalla determina emerge che l’8 ottobre è stata inoltrata richiesta di offerta tramite la piattaforma e-procurement del Comune di Guidonia Montecelio ed entro il termine prescritto è pervenuta l’offerta economica della “Femar” che ha manifestato la volontà di eseguire il servizio trasmettendo l’offerta economica con ribasso percentuale del 2,00% sull’importo soggetto a ribasso.

Sempre dalla determina emerge che si è resa necessaria l’attivazione immediata ed urgente di interventi di disinfestazione e contrasto al vettore della Febbre del West Nile a seguito delle specifiche segnalazioni trasmesse dalla ASL RM5.

Gli interventi riguardano nello specifico 10 trattamenti larvicidi, in particolare nell’area descritta dal raggio di 200 metri a partire dal domicilio del paziente limitando al massimo, per quanto possibile, il trattamento adulticida utilizzando il prodotto previsto dal Piano nazionale arbovirosi 2020-2025 (Bacillus thuringiensis).