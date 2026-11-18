“Bentornato Daniele!”.
Così oggi, mercoledì 18 novembre, la Polizia di Roma Capitale ha riabbracciato Daniele Virgili, il 27enne di Casal Bellini di Tivoli, agente del IV Gruppo Tiburtino al quale è stata amputata la gamba destra dopo essere stato travolto sulla via Tiburtina da una Toyota Yaris condotta da un carabiniere ubriaco, mentre insieme a due colleghe era impegnato nei rilievi di un incidente tra un’auto e uno scooter (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
Era il 6 novembre 2024 e dopo due anni di attesa il suo ritorno è stato carico di emozione per tutto il Corpo.
«Era un sogno inarrivabile, però facendo un passetto alla volta, in tutti i sensi, stavolta ce l’abbiamo fatta e sono felicissimo», ha commentato Daniele.
Parole che raccontano un lungo percorso di coraggio e determinazione, accompagnato dalla vicinanza di tutto il Corpo.
Anche il Comandante Generale Mario De Sclavis ha voluto fargli arrivare il suo abbraccio: «La sua forza è un esempio straordinario. Oggi tutto il Corpo lo riabbraccia con affetto e orgoglio».
Una giornata speciale, che racchiude l’affetto dei colleghi e il forte senso di appartenenza che unisce i caschi bianchi del Campidoglio.