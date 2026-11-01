TIVOLI – Varchi elettronici nell’area pedonale: via alla fase sperimentale

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Da domani e per i prossimi 30 giorni niente multe

Da lunedì 2 novembre due nuove telecamere entreranno in funzione a protezione dell’area pedonale in via Palatina, vicolo dei Granai, piazza Palatina, piazza delle Erbe e via Ponte Gregoriano.

Lo stabilisce l’ordinanza numero – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata mercoledì 28 ottobre dal dirigente della Polizia Locale Eleonora Giusti.

Con l’atto viene istituito il controllo degli accessi elettronici con sistema SART_SMART dell’Area Pedonale di Piazza Rivarola, Via Ponte Gregoriano, Via e Piazza Palatina, col contestuale divieto di transito e sosta di tutti I veicoli a motore.

I varchi sono posizionati come segue:

1. Varco 6: piazza Plebiscito in corrispondenza dell’incrocio con via Palatina.

  1. Varco 7: via Ponte Gregoriano, all’incrocio con via dei Sosii.
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Con l’ordinanza viene istituito un periodo di pre-esercizio obbligatorio della durata di 30 giorni, con decorrenza da domani, lunedì 02 novembre 2026 al primo dicembre 2026 incluso.

Durante la fase di pre-esercizio, il controllo elettronico degli accessi ai varchi sarà attivato esclusivamente per finalità di test tecnico del sistema, collaudo degli apparati di ripresa e corretta informazione all’utenza della nuova disciplina viaria.

Nel corso dei 30 giorni di pre-esercizio, non si procederà alla contestazione automatica delle violazioni tramite i dispositivi di videoripresa.

La presenza del personale del Corpo di Polizia Locale di Tivoli sarà garantita presso i citati varchi, compatibilmente con le esigenze di servizio, per tutta la durata del pre-esercizio, con funzioni di vigilanza, assistenza e informazione agli automobilisti, nonché per la contestazione immediata di eventuali violazioni alla disciplina dell’area pedonale qualora accertate direttamente dagli agenti in servizio.

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