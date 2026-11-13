TIVOLI – Anziana aggredita con la pistola giocattolo: caccia al rapinatore

Franca è una pensionata di 88 anni che tutte le mattine passeggia per le strade del Centro.

Spesso lo fa insieme alle amiche.

Invece stamattina, venerdì 13 novembre, l’anziana camminava da sola per viale Tomei, una delle strade più trafficate di Tivoli, ed è diventata bersaglio di una tentata rapina da parte di un balordo fuggito via a mani vuote grazie all’intervento di due operatori di Asa, l’azienda municipalizzata per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Il bandito è ora attivamente ricercato dagli agenti del locale Commissariato di largo Salvo D’Acquisto dopo aver visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza delle attività commerciali della zona.

A raccontare il fatto alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv è la figlia di Franca.

Verso le 10 di stamattina la pensionata tiburtina era appena uscita dalla sua abitazione nel quartiere Empolitano con la borsa a tracolla e all’interno pochi euro, un cellulare “datato”, documenti e chiavi di casa.

Raggiunto in viale Tomei, Franca passeggiava sul marciapiede destro in direzione piazzale delle Nazioni Unite.

Ma all’altezza del civico 31, l’88enne è stata aggredita alle spalle e strattonata da uno sconosciuto con un pistola in pugno che l’ha scaraventata contro le barriere parapedonali.

Senza proferire parola, il balordo ha tentato invano di strapparle la borsa, ma ha smarrito maldestramente l’arma che successivamente si è rivelata un giocattolo.

A metterlo in fuga è stato l’intervento dei commercianti e dei passanti, in particolare di due operatori dell’Asa che hanno rincorso il rapinatore lungo viale Tomei fino a quando sono stati seminati in viale Picchioni.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e una volante della Polizia di Stato.

I sanitari hanno prestato le prime cure a Franca, somministrandole del ghiaccio per le contusioni alla spalla e al gomito del braccio destro subite durante l’aggressione: la pensionata ha rinunciato al trasporto nel vicino ospedale “San Giovanni Evangelista” ed è sopraggiunto uno dei figli per riaccompagnarla a casa.

Gli investigatori hanno sequestrato la pistola replica abbandonata dal rapinatore e acquisito le immagini per la sua identificazione.

Stando alle prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’autore della rapina sarebbe un ragazzo italiano dall’apparente età di 20 anni, alto circa un metro e 80 e molto magro.

La caccia al balordo è aperta.

“Mia madre – commenta la figlia che ha contattato la redazione – ringrazia gli operatori ecologici per essere intervenuti in suo soccorso, un grazie anche ai commercianti e ai passanti che l’hanno accudita e tranquillizzata in un momento di paura, portandole acqua e the.

Un gesto di grande solidarietà che mamma ha molto apprezzato”.