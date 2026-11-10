MARCELLINA – Davide Mammoliti vince il Trofeo “Cintura d’Italia di Gym Boxe”

Domenica 8 novembre Davide Mammoliti, 17enne di Marcellina, atleta della “Maximus Roma Est” di Marcellina, si è laureato campione nella quinta edizione del Torneo della “Cintura d’Italia di Gym Boxe”, manifestazione presso il PalaSantoro di Roma patrocinata dalla Federazione Pugilistica Italiana.

Un evento che vede atleti provenienti da tutta Italia e che permette ai ragazzi dai 10 anni fino agli adulti Over 50 di competere tra di loro.

Davide Mammoliti, guidato dal tecnico Federico Giannetti, ha battuto ai punti l’avversario arrivato da Bari aggiudicandosi il trofeo nella categoria “Under 19”.

Studente al quarto anno al Centro di Formazione Professionale Rosmini di Tivoli indirizzo Alberghiero a Tivoli, da quasi 4 anni Davide Mammoliti pratica la nobile arte, con tanti sacrifici, dividendosi tra impegni scolastici e familiari, e domenica è riuscito a conquistare il suo primo trofeo, guidato dal suo allenatore Federico Giannetti e supportato dalla professionalità di Veruska Sirimarco, Presidente e Direttore tecnico della palestra Maximus Roma Est MMXV di Marcellina.

Veruska Sirimarco, Davide Mammoliti, Federico Giannetti e Andrea Sarnacchiaro

Domenica scorsa la società ha partecipato con 5 atleti in 5 categorie diverse dopo una preparazione di due mesi con i nuovi tecnici Federico Giannetti e Simone Federici.

Andrea Sarnacchiaro tra Federico Giannetti e Veruska Sirimarco

Andrea Sarnacchiaro, 12enne di Palombara Sabina, ha vinto per la seconda volta consecutiva il Torneo della “Cintura d’Italia di Gym Boxe” nella categoria “Allievi” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).



Luigi Olivieri si ferma ai quarti di finale, disputando un match bellissimo.

Nelle semifinali Daniele De Angelis e Giacomo Perrone affrontano due ottimi avversari e, tenendo saldamente testa ai loro competitor, perdono ai punti.

Francesco Bottillo, Under 19 -52 chilogrammi, e Francesco Siminicaru, Senior + 91 chili, arrivano in semifinale e perdono immeritatamente.

Massimo Saliola, Canguro -55 kg, parte dai quarti di finale disputando 3 match nel giro di pochissimo tempo e conquista anche lui la medaglia d’argento in finale.

Lo staff e gli atleti della palestra di Marcellina Maximus Roma Est

“Abbiamo creduto a questo sogno mentre tutti ci consigliavano di lasciar perdere – commenta Veruska Sirimarco – Ma il nostro team oggi è fatto di combattenti: a prescindere dal risultato i ragazzi stanno raggiungendo obiettivi prefissati in pochissimo tempo con tenacia e determinazione.



Sono fiera di tutti i ragazzi , che ogni giorno credono in loro stessi e in noi, tra sorrisi, pianti e discussioni, queste ultime settimane sono parte di una crescita sia emotiva che sportiva, restando sempre coesi e soprattutto sempre con il sorriso in un ambiente sano e famigliare.



Siamo la Maximus Roma Est e siamo fieri di esserlo”.