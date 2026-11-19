Si terrà domenica 22 novembre 2026, alle ore 10:00 la cerimonia di intitolazione dello slargo stradale antistante lo stadio comunale di Villanova di Guidonia a Luigino Proietti, fondatore e presidente della Associazione Sportiva Attilio Ferraris, una delle prime realtà sportive del Comune di Guidonia Montecelio.

L’area compresa tra via Umberto I e il campo sportivo “Attilio Ferraris e Luigino Proietti” è attualmente senza nome e sarà denominato “Largo Luigino Proietti”. La decisione, assunta con il parere favorevole della Commissione Toponomastica, una deliberazione del Consiglio comunale e una successiva deliberazione della Giunta, rende omaggio a una figura che ha segnato in modo profondo la storia sociale e sportiva della comunità di Villanova.

“La memoria di Proietti – si legge in un comunicato dell’amministrazione comunale – è stata richiamata anche nell’aula consiliare, dove ne sono stati ricordati l’impegno e la lungimiranza. Nel lontano 1956, in un territorio che offriva ancora pochissime occasioni di svago e crescita, soprattutto ai più giovani, fu tra i promotori di una delle prime realtà sportive locali. Il campo di calcio divenne molto più di un impianto, diventò un luogo di incontro, di socialità e di condivisione per intere generazioni.

Quell’esperienza non si è mai interrotta. L’attuale “ASD Attilio Ferraris Villanova 1956” continua, infatti, a rappresentare la comunità nei campionati provinciali e regionali, portando avanti lo spirito delle origini. La passione per lo sport e il forte senso sociale che hanno animato il suo fondatore sono ancora oggi un elemento di aggregazione per grandi e piccoli, capace di unire famiglie, atleti e cittadini attorno a valori comuni.

Con questa intitolazione l’Amministrazione intende riconoscere il contributo di un uomo che, in anni difficili, ha saputo mantenere saldi i valori della comunità e il senso di appartenenza al territorio, consegnandoli alle generazioni successive.

Una targa commemorativa ricorderà l’intitolazione, affinché il nome di Luigino Proietti resti parte viva dell’identità e della storia di Villanova”.