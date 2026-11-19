Anziché smaltirli presso il centro di raccolta autorizzata, hanno preferito scaricare i rifiuti in strada approfittando del buio per non essere avvistati.

Invece sono stati beccati sul fatto.

Così due fratelli di origine cinese nati in Italia sono stati denunciati ai Carabinieri Forestali della stazione di Guidonia Montecelio per abbandono di rifiuti da parte degli ispettori del Corpo Ambientale Nazionale (CAN), Ente specializzato nella salvaguardia dell’ambiente e convenzionato con Asa, la società municipalizzata del Comune di Tivoli gestore del servizio di raccolta differenziata.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto nella serata di martedì 10 novembre in via dell’Aeronautica, la strada che da via Tiburtina attraversa il quartiere di Borgonovo e termina a Borgo Santo Spirito, la zona sorta spontaneamente sui terreni della Asl Roma 5.

Verso le ore 21 una pattuglia del CAN in transito lungo via dell’Aeronautica ha notato un furgone Iveco fermo a bordo strada e due sagome maschili intente a scaricare rifiuti.

A quel punto, le Guardie ambientali sono intervenute e hanno sorpreso i due fratelli italo-cinesi di 21 e 17 anni, mentre abbandonavano imballaggi, carta e rifiuti in legno.

I Carabinieri Forestali hanno accertato che il furgone Iveco era intestato ad una società specializzata nella ristorazione con sede a Tivoli amministrata da un 45enne imprenditore cinese, denunciato in concorso coi due fratelli per lo stesso reato.

Per il 21enne alla guida è scattato il ritiro della patente di guida, come prevede la legge.