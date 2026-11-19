Il Comune di Guidonia Montecelio intitola un parco a Sergio Ramelli, giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 da un gruppo di Avanguardia Operaia.

Il via libera è arrivato ieri, mercoledì 18 novembre, dalla Commissione Toponomastica della Città di Guidonia Montecelio, presieduta da Adalberto Bertucci, Capogruppo di Fratelli d’Italia.

Tra i tanti provvedimenti discussi, il Presidente Bertucci segnala la proposta della consigliera e commissaria Anna Mari, che ha presentato una mozione firmata sia da rappresentanti della maggioranza che dell’opposizione per l’intitolazione al militante di destra.

La sera del 13 marzo 1975, in via Paladini 15 a Milano, Sergio Ramelli fu colpito ripetutamente alla testa con chiavi inglesi da un gruppo di militanti di Avanguardia Operaia e morì in ospedale il 29 aprile 1975 dopo 47 giorni di agonia a causa dei traumi riportati.

Nel 1974, all’istituto tecnico “Molinari” di Milano, Ramelli aveva scritto un tema di condanna per l’uccisione di due esponenti del MSI a Padova da parte delle Brigate Rosse.

L’episodio generò ostilità e pressioni che lo portarono a cambiare scuola nel febbraio 1975.

“Sergio aveva 18 anni: è un dovere di tutti ricordare le pagine terribili della nostra Storia, affinché queste non si ripetano”, dichiara in un comunicato stampa Adalberto Bertucci.

Il parco è in fase di individuazione: la mozione sarà discussa per l’approvazione anche in Consiglio Comunale.