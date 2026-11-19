di Angelo Gomelino

Nell’inaugurare il rinnovato Centro Raffaella D’Angelo APS, nel dicembre del 2024, la presidente Ida Tassi a conclusione del suo discorso rivolse ai sindaci di Palombara Sabina e Guidonia Montecelio, l’invito a tenersi pronti per un altro taglio del nastro, quello per la inaugurazione della casa del domani del “Dopo di noi”.

La promessa, a distanza di due anni, è stata mantenuta e il “Dopo di noi” si è rafforzato in qualcosa di più concreto, coinvolgente e diretto di “Dall’assistenza all’esistenza: le persone con disabilità non hanno bisogno solo di essere assistite. Hanno il diritto di scegliere, di provare, di sbagliare, di vivere la propria vita”.

Paola Imperiali, presidente del Centro Raffaella D’Angelo APS di Palombara Sabina

Con queste premesse è nata la Casa delle Autonomie inaugurata lunedì scorso 16 novembre dalla nuova presidente Paola Imperiali.

Gli spazi destinati ad accogliere le attività della nuova realtà solidale sono stati ricavati negli ampi ambienti del piano superiore dell’edificio che ospita il Centro Raffaella D’Angelo APS e in essi verrà realizzato il progetto de “La Palestra dell’esistere”.

Il moderno montascale

La finalità dichiarata è quella di sperimentare l’autonomia e l’autodeterminazione delle persone con disabilità psichica, fisica e intellettiva con percorsi di crescita, sostegno e accompagnamento all’uscita dal contesto di vita familiare e della valorizzazione delle loro capacità individuali per favorirne la piena realizzazione di vita indipendente.

Il salottino

La struttura è attrezzata anche per ospitare un minimo di cinque persone adulte con disabilità, a cui si offre la possibilità, nell’arco di ogni mese, di poter usufruire di un breve soggiorno di due giorni e una notte, un’esperienza diurna alla settimana e, infine, un’uscita di gruppo sul territorio.

La camera a due posti letto

Camera con letto e scrivania

Un’altra camera singola

Altra camera singola arredata

Il progetto è finanziato in parte dall’Associazione di solidarietà Raffaella D’Angelo e dall’Associazione Centro Maria Gargani ma per la copertura completa del servizio offerto è prevista anche una quota a carico delle famiglie.

I lavori di ristrutturazione, ammodernamento e allestimento degli ambienti sono stati finanziati con i fondi del PNRR (Linea di Investimento 1.2 – Next Generation EU) e sono stati eseguiti con ditte specializzate locali che si sono impegnate alacremente perché tutto fosse pronto per questo importante appuntamento.

Il sindaco di Palombara Sabina Alessandro Palombi e gli amministratori intervenuti

Alla manifestazione, che è stata coordinata dall’assessore alle politiche sociali del Comune di Palombara Sabina, Eddy Sarnacchiaro, che con grande determinazione si è impegnato nel lavoro di raccordo per la realizzazione dell’ambizioso progetto tra lo stesso Comune di Palombara, il Consorzio intercomunale Pagus e l’associazione Raffaella D’Angelo.

Hanno partecipato, inoltre, il sindaco di Palombara Sabina, Onorevole Alessandro Palombi, il sindaco di Guidonia e Presidente del Consorzio Pagus, Mauro Lombardo, il Direttore dello stesso Consorzio, Fernando De Santis, alcuni Sindaci e amministratori del Comuni vicini e in particolare per la Regione Lazio, l‘assessore all’Inclusione sociale e ai Servizi alla persona Massimiliano Maselli.

L’intervento di Paola Imperiali, presidente del Centro Raffaella D’Angelo APS

Sono seguiti i ringraziamenti della Presidente del Centro Raffaella D’Angelo APS, Paola Imperiali e a seguire gli interventi delle altre personalità presenti.

Così la Presidente dell’Associazione di solidarietà Raffaella D’Angelo APS:

«Tra sorrisi, il taglio del nastro, la presenza delle Istituzioni e un brindisi in allegria, abbiamo dato il via a un progetto fondamentale dedicato ai percorsi di autonomia e autodeterminazione per le persone con disabilità del Distretto sociosanitario RM 5.2.

Grazie di cuore ai partner della co-progettazione, agli operatori, ai volontari, alle famiglie, all’Amministrazione comunale e a tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato nell’ambito del PNRR (Linea di Investimento 1.2 – NextGenerationEU).

L’Assessore alle Politiche sociali di Palombara Sabina Eddy Sarnacchiaro

Grazie alle realtà commerciali chi ci sostengono e alle ditte che hanno svolto i lavori in così poco tempo col supporto del nostro Assessore Eddy Sarnacchiaro.

Da Sofocle: “L’opera umana più bella è essere utile al prossimo.” Oggi, guardando questa Casa e guardando tutti voi, penso che ci siamo riusciti… Insieme.

Avanti tutta! ».

Il Centro Raffaella D’Angelo ha omaggiato gli amministratori pubblici

«È per me una grande emozione essere qui oggi ha iniziato il sindaco di Palombara On. Alessandro Palombi, una soddisfazione, un orgoglio per il nostro territorio nel veder rinascere questa struttura.

Un qualcosa di innovativo che oggi abbiamo la fortuna di veder realizzato con il grande lavoro dell’assessore Sarnacchiaro che è riuscito a portare a termine con grande determinazione.

Una celebrazione, questa, ad un lavoro di molti anni , un lavoro che sembrava difficile, un lavoro che a un certo punto abbiamo addirittura temuto che la struttura potesse essere abbandonata, e oggi, vederla rinascere è un bellissimo simbolo attraverso il quale si può capire che all’interno di questo edificio potrà realizzarsi quell’autonomia che tutti noi abbiamo sognato; quel principio per il quale anche le persone che hanno qualche difficoltà, attraverso il supporto, la determinazione e il lavoro possono essere, anche esse, parte concreta e integrante della nostra società.»

«… Qui siamo in presenza di un bellissimo esempio di impegno pubblico e privato ha ribadito Il presidente del Consorzio Pagus e sindaco di Guidonia, Mauro Lombardo, una struttura bellissima, meravigliosa, moderna quasi di moda. Bravi tutti non solo chi ci ha messo i soldi ma chi ci ha messo il cuore, perché il giusto, e l’utile si può fare anche nel bello.»

«Oggi ha proseguito il direttore del Consorzio PAGUS, Fernando De Santis, insieme alle famiglie stiamo consegnando a questi ragazzi le chiavi per diventare protagonisti della propria vita … un ringraziamento particolare va alle famiglie per l’affetto e ai ragazzi per il coraggio. Con questo spirito a nome del Consosrzio rivolgo i migliori auguri a tutti colori che daranno vita alla nuova casa.»

«Noi oggi non realizziamo soltanto l’inaugurazione di una Casa, ha proseguito Federica Porcaroli, rappresentante del progetto, ma presentiamo un modello di partecipazione e di gestione di opere realizzate con fondi pubblici del PNRR. un lavoro che è stato fatto con le famiglie, che hanno partecipato con pazienza e perseveranza al lavoro delle tante azioni di progettazione personalizzata.

In questo centro prezioso che al primo piano ha una sua storia del “dopo di noi”, al piano superiore tutti insieme con le anime, le intelligenze e la perseveranza potremo costruire un nuovo percorso e un nuovo modo di abitare, basato sulle risorse di tutti.

Grazie a tutti perché solo con l’integrazione con i servizi pubblici, il privato sociale e la comunità riusciremo a realizzare questa sfida importante»».

L’assessore alle Politiche sociali della Regione Lazio Massimiliano Maselli

«… noi dobbiamo sentire la responsabilità di ricomporre la speranza ha concluso l’assessore della Regione Lazio Massimiliano Maselli e qui oggi c’è un esempio importante perché la speranza ci deve essere per il presente e per il futuro.

Questo Centro è un esempio concreto che darà forza alle persone che devono superare una serie di ostacoli, persone che hanno o possono avere qualche difficoltà in più, quindi persone che qui troveranno ancora di più la forza, l’autostima e la capacità di raggiungere la libertà. … la libertà dell’indipendenza abitativa, la libertà dell’inclusione lavorativa.

Quindi questi sono centri che sono appartamenti palestra, che preparano le persone ad essere autonomi.

Grazie veramente di cuore per quello che avete realizzato, grazie per quello che farete».

La manifestazione si è conclusa con la benedizione dei locali da parte del vice parroco don Josel Guzman Torres, il taglio del nastro da parte della presidente Paola Imperiali, la visita dei nuovi ambienti da parte dei numerosi presenti e con il piccolo rinfresco predisposto.