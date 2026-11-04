GUIDONIA – Rifiuti, l’impianto Tmb autorizzato per altri 16 anni

Dal Movimento 5 Stelle di Guidonia e dal Partito della Rifondazione Comunista riceviamo e pubblichiamo:

“Guidonia condannata dalla Regione a 16 anni di immondizia e veleni romani con l’inutile e dannosa apatia del Comune. Un fallimento politico trasversale che scarica i costi sulla salute dei cittadini.

Potenzialmente 32 anni di flussi massicci di rifiuti, emissioni, puzza e traffico pesante, in barba alla qualità della vita e della salute di oltre centomila abitanti.

Con il rinnovo e il riesame dell’AIA, la Regione Lazio ha condannato il nostro territorio a ben 16 anni rinnovabili di sudicia attività ininterrotta nell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico di Via dell’Inviolata.

Il paradosso, inaccettabile e grottesco, è totale.

Mentre il gestore dell’impianto è di proprietà di società gravate da interdittiva antimafia, a scontare la condanna a 32 anni di prigione saranno i cittadini, le famiglie, i bambini e le generazioni future.

Questa è la plastica dimostrazione di un fallimento politico enorme, figlio di due responsabilità precise e concordi.

La gestione scellerata di Roberto Gualtieri del PD alla guida della Città Metropolitana di Roma Capitale , che nel 2023 ha spalancato le porte all’attivazione dell’impianto brandendo la foglia di fico dell’emergenza Giubileo, scaricando sulla nostra periferia metropolitana i rifiuti di Roma.