GUIDONIA – Rifiuti, l’impianto Tmb autorizzato per altri 16 anni

Dal Movimento 5 Stelle di Guidonia e dal Partito della Rifondazione Comunista riceviamo e pubblichiamo:
“Guidonia condannata dalla Regione a 16 anni di immondizia e veleni romani con l’inutile e dannosa apatia del Comune. Un fallimento politico trasversale che scarica i costi sulla salute dei cittadini.
Da un comunicato stampa del Comitato di Risanamento ambientale, apprendiamo che la recente Determinazione Regionale numero G15174 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – del 2 Novembre 2026 rappresenta una pietra tombale sul futuro ambientale di Guidonia Montecelio.
Con il rinnovo e il riesame dell’AIA, la Regione Lazio ha condannato il nostro territorio a ben 16 anni rinnovabili di sudicia attività ininterrotta nell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico di Via dell’Inviolata.
Potenzialmente 32 anni di flussi massicci di rifiuti, emissioni, puzza e traffico pesante, in barba alla qualità della vita e della salute di oltre centomila abitanti.
Il paradosso, inaccettabile e grottesco, è totale.
Mentre il gestore dell’impianto è di proprietà di società gravate da interdittiva antimafia, a scontare la condanna a 32 anni di prigione saranno i cittadini, le famiglie, i bambini e le generazioni future.
Questa è la plastica dimostrazione di un fallimento politico enorme, figlio di due responsabilità precise e concordi.
La gestione scellerata di Roberto Gualtieri del PD alla guida della Città Metropolitana di Roma Capitale , che nel 2023 ha spalancato le porte all’attivazione dell’impianto brandendo la foglia di fico dell’emergenza Giubileo, scaricando sulla nostra periferia metropolitana i rifiuti di Roma.
L’inutile, scialba e dannosa amministrazione comunale di centrodestra del Sindaco Lombardo, incapace di opporsi minimamente a questo tsunami di immondizia, nonostante vanti una contiguità politica virtuosa con la Regione Lazio e il Governo.
Tutti bravi, tutti in prima fila.
Li ricordiamo bene: dal Sindaco ai consiglieri comunali, passando per i consiglieri regionali fino ai vertici della Regione, tutti rigorosamente in passerella a inaugurare la pista ciclopedonale o lo skate park.
Salvo poi subito dopo infliggere una mazzata spaventosa alla salute pubblica e al benessere degli abitanti di Guidonia Montecelio e Fonte Nuova.
M5S e PRC continueranno a lottare al fianco dei comitati e dei cittadini contro questa colonizzazione dei rifiuti che mortifica il nostro territorio.
Pronti a ribellarci a tutto questo, non ci fermeremo qui”.