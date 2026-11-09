RIANO – Accompagna l’amico a firmare dai carabinieri e nasconde le dosi di cocaina in bocca

I Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno arrestato in flagranza, un 61enne romano, incensurato, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è il risultato dell’intuito dei Carabinieri della Stazione di Riano.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma, i militari avevano notato un dettaglio non trascurabile durante i quotidiani controlli del territorio.

Il 61enne era solito fare da “accompagnatore” in caserma a un conoscente sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, misura cautelare applicata a quest’ultimo proprio per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti.

Un’abitudine che ha insospettito i militari e li ha spinti ad effettuare un controllo.

Ieri mattina verso le ore 11:30, all’arrivo dei due nei pressi della Stazione, è stato predisposto il controllo.

Alla vista dei militari, il 61enne ha tentato di eludere il controllo, nascondendo repentinamente in bocca diversi involucri ma, l’immediato intervento ha impedito che l’uomo potesse ingerirli o disfarsene.

Nella bocca sono stati poi rinvenuti 14 dosi di cocaina, già confezionate in dosi e pronte per essere spacciate che sono state sequestrate.

Al termine delle formalità di rito, come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio con rito direttissimo.