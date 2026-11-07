Barbara Vitale, l’anima di Villa d’Este Home Tivoli: una storia italiana di colore e creatività. 30 anni di successi.

Ci sono storie imprenditoriali che crescono insieme alle persone che le hanno immaginate.

Quella di Barbara Vitale è una di queste.

Ancora giovane, entra in azienda con entusiasmo, sensibilità creativa e una visione destinata a lasciare il segno.

Nel 1996 inventa e dà vita a Villa d’Este Home Tivoli⁠, trasformando nel tempo una realtà locale in un marchio conosciuto a livello internazionale.

Un percorso nel quale la crescita di una donna si intreccia con quella della sua creatura imprenditoriale. Barbara ne diventa l’anima e la trascinatrice, costruendone l’identità e portando avanti una filosofia precisa: dare alla casa un carattere personale.

La casa come espressione di sé

Per Villa d’Este Home Tivoli⁠ la casa non è soltanto uno spazio da arredare, ma un luogo che racconta chi siamo. Ogni collezione nasce da un’idea, dal ricordo di un luogo, dall’atmosfera di un incontro o da un’emozione.

La tavola diventa così protagonista di una visione originale dell’abitare: un luogo di convivialità dove colori, forme e dettagli trasformano anche i gesti quotidiani in momenti speciali.

Il colore è il linguaggio distintivo del brand, la creatività la sua forza. Collezioni vivaci, accostamenti sorprendenti e decorazioni originali interpretano le tendenze senza subirle. L’autenticità trova spazio anche nell’imperfezione, perché ogni dettaglio può raccontare una storia.

È questa filosofia che prende forma anche attraverso il mondo digitale, con il profilo Instagram ufficiale Villa d’Este Home Tivoli⁠, dove colori, collezioni e ispirazioni raccontano quotidianamente l’identità del marchio.

Bellezza, qualità e un grande progetto imprenditoriale

Dietro l’estetica c’è una costante ricerca della qualità. Porcellana, ceramica, acciaio e vetro vengono selezionati per realizzare prodotti resistenti e funzionali, pensati per accompagnare la quotidianità.

Villa d’Este Home Tivoli fa parte di Galileo S.p.A.⁠, realtà imprenditoriale italiana che riunisce diversi marchi e attività nel settore della casa. All’interno del gruppo convivono due realtà importanti: Villa d’Este Home Tivoli, protagonista del mondo della tavola e della creatività, e Satur – Passione Casa⁠, l’insegna commerciale dedicata alla distribuzione e alla vendita di prodotti per la casa.

Un legame che permette di unire ideazione, sviluppo dei prodotti e presenza commerciale sul territorio nazionale.

Il mondo Satur è raccontato anche attraverso il profilo Instagram ufficiale Satur⁠, mentre il sito Satur⁠ rappresenta il suo punto di riferimento online per il mondo della casa.

Oggi Villa d’Este Home Tivoli rappresenta il risultato di un percorso costruito con intuizione, passione e determinazione e con l’aiuto e il sostegno di collaboratori e dipendenti: diverse persone sono in organico da trenta anni.

Quello di Barbara Vitale è il racconto di una donna che ha saputo crescere insieme alla propria azienda, trasformando un’idea in un’identità riconoscibile e portando nelle case italiane ed estere il piacere di vivere la tavola con colore, originalità e personalità.