Barbara Vitale, l’anima di Villa d’Este Home Tivoli: una storia italiana di colore e creatività. 30 anni di successi.

Ci sono storie imprenditoriali che crescono insieme alle persone che le hanno immaginate.
Quella di Barbara Vitale è una di queste.
Ancora giovane, entra in azienda con entusiasmo, sensibilità creativa e una visione destinata a lasciare il segno.
Nel 1996 inventa e dà vita a Villa d’Este Home Tivoli, trasformando nel tempo una realtà locale in un marchio conosciuto a livello internazionale.
Un percorso nel quale la crescita di una donna si intreccia con quella della sua creatura imprenditoriale. Barbara ne diventa l’anima e la trascinatrice, costruendone l’identità e portando avanti una filosofia precisa: dare alla casa un carattere personale.
La casa come espressione di sé
Per Villa d’Este Home Tivoli la casa non è soltanto uno spazio da arredare, ma un luogo che racconta chi siamo. Ogni collezione nasce da un’idea, dal ricordo di un luogo, dall’atmosfera di un incontro o da un’emozione.
La tavola diventa così protagonista di una visione originale dell’abitare: un luogo di convivialità dove colori, forme e dettagli trasformano anche i gesti quotidiani in momenti speciali.
Il colore è il linguaggio distintivo del brand, la creatività la sua forza. Collezioni vivaci, accostamenti sorprendenti e decorazioni originali interpretano le tendenze senza subirle. L’autenticità trova spazio anche nell’imperfezione, perché ogni dettaglio può raccontare una storia.
È questa filosofia che prende forma anche attraverso il mondo digitale, con il profilo Instagram ufficiale Villa d’Este Home Tivoli, dove colori, collezioni e ispirazioni raccontano quotidianamente l’identità del marchio.
Bellezza, qualità e un grande progetto imprenditoriale
Dietro l’estetica c’è una costante ricerca della qualità. Porcellana, ceramica, acciaio e vetro vengono selezionati per realizzare prodotti resistenti e funzionali, pensati per accompagnare la quotidianità.
Villa d’Este Home Tivoli fa parte di Galileo S.p.A., realtà imprenditoriale italiana che riunisce diversi marchi e attività nel settore della casa. All’interno del gruppo convivono due realtà importanti: Villa d’Este Home Tivoli, protagonista del mondo della tavola e della creatività, e Satur – Passione Casa, l’insegna commerciale dedicata alla distribuzione e alla vendita di prodotti per la casa.
Un legame che permette di unire ideazione, sviluppo dei prodotti e presenza commerciale sul territorio nazionale.
Il mondo Satur è raccontato anche attraverso il profilo Instagram ufficiale Satur, mentre il sito Satur rappresenta il suo punto di riferimento online per il mondo della casa.
Oggi Villa d’Este Home Tivoli rappresenta il risultato di un percorso costruito con intuizione, passione e determinazione e con l’aiuto e il sostegno di collaboratori e dipendenti: diverse persone sono in organico da trenta anni.
Quello di Barbara Vitale è il racconto di una donna che ha saputo crescere insieme alla propria azienda, trasformando un’idea in un’identità riconoscibile e portando nelle case italiane ed estere il piacere di vivere la tavola con colore, originalità e personalità.
Dal 1996, una storia nata con una ragazza, cresciuta con una donna e diventata un marchio che interpreta il gusto italiano di vivere la casa.